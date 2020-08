Leo Messi zmienił zdanie! Nie chce wojny z Barceloną. "Poprosił o spotkanie"

We wtorek Messi oficjalnie poinformował kataloński klub o chęci odejścia z Barcelony i aktywowaniu klauzuli w jego umowie pozwalającej mu na jednostronne zerwanie kontraktu. Ta kwestia wciąż nie została jednak rozwiązana - klauzula obowiązywała do 10 czerwca, gdy Argentyńczyk uważa, że ze względu na pandemię i przedłużenie sezonu ważna jest do końca sierpnia. Stanowiąc największą przeszkodę na drodze do przeprowadzenia transferu.

Piłkarz chce rozwiązać ten problem i znaleźć porozumienie z klubem w sprawie swojego odejścia. Według dziennika "El Periodico" Messi poprosił już swoich agentów o zorganizowanie spotkania z władzami Barcelony, by ustalić warunki transferu. Sęk w tym, że zarząd na ten moment nie chce w ogóle do takich rozmów zasiadać, chyba że miałyby one dotyczyć przedłużenia kontraktu przez zawodnika - poinformowała "Marca". W podobnym tonie wypowiadają się dziennikarze rozgłośni radiowej COPE, którzy przekazali, że prezes Josep Maria Bartomeu nie zgodzi się na odejście Messiego i będzie odsyłał zainteresowanych do wpisanej w kontrakt gwiazdora wynoszącej 700 milionów euro kwoty wykupu.

Sam zawodnik jest zdecydowany na odejście i nie wyobraża sobie kontynuowania kariery na Camp Nou. Messi doszedł już zresztą do porozumienia z Manchesterem City, który czeka na rozwój wydarzeń. Pensja zawodnika (około 50 milionów euro rocznie) nie jest dla angielskiego klubu żadnym problemem, ale na pewno nie zapłaci on za transfer 700 milionów euro. City, podobnie jak Messi, liczy na to, że agenci zawodnika zdołają ostatecznie nakłonić Barcelonę do ustalenia bardziej przyziemnej kwoty za Argentyńczyka, jeśli temu nie uda się rozwiązać kontraktu z użyciem klauzuli.

Dlaczego Messi chce odejść?

Argentyńczyk decyzję o opuszczeniu Camp Nou miał podjąć po blamażu Barcy w Lidze Mistrzów, w której Bayern rozgromił w ćwierćfinale wicemistrzów Hiszpanii 8:2. To trzeci rok z rzędu, w którym zespół z Katalonii skompromitował się w europejskich pucharach - dwa lata temu Barcę z LM wyeliminowała Roma, mimo że w pierwszym meczu Katalończycy wygrali aż 4:1, a rok później Liverpool wygrał z ekipą Messiego w dwumeczu 4:3, mimo że przegrywał 0:3.

Piłkarz uważa, że tak słabe wyniki są przede wszystkim rezultatem złej polityki kadrowej prowadzonej przez dyrekcję Barcy, na której czele stoi Josep Maria Bartomeu. Zdaniem Messiego zarząd powinien podać się do dymisji - to oraz zatrudnienie Xaviego, byłego kolegi z boiska i legendy Dumy Katalonii, było zdaniem katalońskich mediów głównym warunkiem pozostania Messiego w Barcelonie. Żaden z nich nie został jednak spełniony. Quique Setiena w roli trenera zastąpił Ronald Koeman, a prezes Bartomeu nie chce ustąpić ze stanowiska.

Messi z Barceloną, do której trafił w 2001 roku w wieku 14 lat, wygrał wszystko, co było w klubowej piłce do zdobycia. 10 razy triumfował w rozgrywkach o mistrzostwo Hiszpanii, sześciokrotnie zdobył krajowy puchar, a oprócz tego wygrał cztery edycje Ligi Mistrzów.

