Ojciec Leo Messiego przerywa wszystkie plotki! "Nie będzie negocjacji z żadnym innym klubem"

We wtorek Messi oficjalnie poinformował kataloński klub o chęci odejścia z Barcelony i aktywowaniu klauzuli w jego umowie pozwalającej mu na jednostronne zerwanie kontraktu. I o ile ta kwestia wciąż nie została rozwiązana - klauzula obowiązywała do 10 czerwca, gdy Argentyńczyk uważa, że ze względu na pandemię i przedłużenie sezonu ważna jest do końca sierpnia - transfer wydaje się nieunikniony.

Decyzja Messiego ma być ostateczna, a zawodnik chce kontynuować karierę w Manchesterze City, gdzie ponownie spotkałby się z Pepem Guardiolą (obaj panowie w latach 2008-2012 współpracowali w Barcelonie). Póki jednak przenosiny zawodnika do Anglii nie staną się oficjalne, inne kluby wciąż próbują przekonać go do wybrania ich oferty.

O Argentyńczyka stara się m.in. Paris Saint-Germain, którego dyrektor sportowy Leonardo rozmawiał na temat transferu z ojcem Messiego. Jak donosi "L'Equipe", Jorge Messi w rozmowie telefonicznej przekazał jednak paryżanom, że jego syn chce odejść tylko do Manchesteru City i w tej chwili nie chce rozpoczynać negocjacji z żadnym innym klubem.

Dlaczego Messi chce odejść?

Argentyńczyk decyzję o opuszczeniu Camp Nou miał podjąć po blamażu Barcy w Lidze Mistrzów, w której Bayern rozgromił w ćwierćfinale wicemistrzów Hiszpanii 8:2. To trzeci rok z rzędu, w którym zespół z Katalonii skompromitował się w europejskich pucharach - dwa lata temu Barcę z LM wyeliminowała Roma, mimo że w pierwszym meczu Katalończycy wygrali aż 4:1, a rok później Liverpool wygrał z ekipą Messiego w dwumeczu 4:3, mimo że przegrywał 0:3.

Piłkarz uważa, że tak słabe wyniki są przede wszystkim rezultatem złej polityki kadrowej prowadzonej przez dyrekcję Barcy, na której czele stoi Josep Maria Bartomeu. Zdaniem Messiego zarząd powinien podać się do dymisji - to oraz zatrudnienie Xaviego, byłego kolegi z boiska i legendy Dumy Katalonii, było zdaniem katalońskich mediów głównym warunkiem pozostania Messiego w Barcelonie. Żaden z nich nie został jednak spełniony. Quique Setiena w roli trenera zastąpił Ronald Koeman, a prezes Bartomeu nie chce ustąpić ze stanowiska.

Messi z Barceloną, do której trafił w 2001 roku w wieku 14 lat, wygrał wszystko, co było w klubowej piłce do zdobycia. 10 razy triumfował w rozgrywkach o mistrzostwo Hiszpanii, sześciokrotnie zdobył krajowy puchar, a oprócz tego wygrał cztery edycje Ligi Mistrzów.

