Nowe szczegóły! Leo Messi ma podpisać dwuletni kontrakt, ale z opcją odejścia po roku

Według dziennikarza Sky Sports, Guillema Balague są trzy kluby szczególnie zainteresowane Messim, które mogłyby go pozyskać. Chodzi o Inter Mediolan, Manchester City i Paris Saint-Germain. - Inter ma oko na sytuację, w Paryżu mówią, że PSG nie jest zainteresowane, a w Katarze - że tak. Manchester City wciąż jest faworytem - zauważa Balague na Twitterze.

Guillem Balague: Leo Messi rozmawiał z Guardiolą

- Nikt nie będzie w stanie zapłacić wielkiej klauzuli, którą ma w kontrakcie. City rozważa wymianę piłkarzy. Pensja Messiego musiałaby zostać ucięta jeśli przyjdzie do Manchesteru albo gdziekolwiek indziej. Anglicy zastanawiają się nad ofertą dwuletniego kontraktu z opcją rezygnacji z gry dla klubu tylko po roku - napisał Balague.

Z wcześniejszych doniesień wynikało, że Manchester City oferował Argentyńczykowi dwuletni lub trzyletni kontrakt, na mocy którego miałby zarabiać 50 mln euro, czyli tyle samo, co w Barcelonie (nie licząc kwoty za podpisanie kontraktu i dodatkowych bonusów). Do tego warunkiem transferu Messiego miała być obecność w klubie Pepa Guardioli. - Messi nie żądał, żeby Pep został dłużej niż przez rok, który pozostał mu w obecnym kontrakcie. Rozmawiali, Pep powiedział mu, że jeśli będzie odchodził, City jest gotowe sfinansować ten ruch. Klub podchodzi do tego spokojnie i kontroluje sytuację, żeby nikt nie podkradł im piłkarza - tłumaczy Balague.

W niedzielę Lionel Messi ma wrócić do Barcelony, gdzie przebywa już jego ojciec. Pojawiały się plotki, że negocjuje z Manchesterem United, ale mają być nieprawdziwe. - Messi przejdzie test na koronawirusa w klubie. W poniedziałek startują treningi, na których Argentyńczyk miałby się pojawić, choć wciąż będzie zdeterminowany, żeby odejść - napisał Balague. - Bartomeu zaproponował swoje odejście, jeśli to zatrzymałoby Messiego w Barcelonie. Ale reszta zarządu i zatrudnieni dyrektorzy by pozostali, a to mu już nie odpowiada. I tak za późno na taki ruch. Messi nie odpowiada na tę ofertę - wskazał dziennikarz.

