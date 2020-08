Messi namawia gwiazdę na transfer do Manchesteru City. Zabójczy duet

Brazylijski oddział telewizji ESPN podał kolejne szczegóły ewentualnego transferu Lionela Messiego do Manchesteru City. Wcześniej argentyńska dziennikarka Veronica Brunati poinformowała, że "Manchester City i Lionel Messi osiągnęli porozumienie w kwestiach liczbowych". Dodatkowo piłkarz ma oficjalnie wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości w najbliższych godzinach. Teraz chodzi o zawodnika, który miałby dołączyć do drużyny z Premier League razem z Messim.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dwie grupy będą lobbowały za starą formułą Ligi Mistrzów"

Media: Messi po odejściu z Barcelony chciałby Neymara w Manchesterze City

Jak informuje Jorge Nicola z ESPN, miałby to być Neymar. Messi miał poprosić Brazylijczyka, żeby ten przeszedł z nim do drużyny z Manchesteru. Obaj grali już wcześniej ze sobą w Barcelonie w latach 2013-2017. Zdobyli razem dwa mistrzostwa Hiszpanii, trzy Puchary Króla i raz wygrywali rozgrywki Ligi Mistrzów - w sezonie 2014/2015.

Z wcześniejszych doniesień wynika, że Anglicy oferowali Argentyńczykowi dwuletni lub trzyletni kontrakt, na mocy którego miałby zarabiać 50 mln euro, czyli tyle samo, co w Barcelonie (nie licząc kwoty za podpisanie kontraktu i dodatkowych bonusów). Do tego warunkiem transferu Messiego miała być obecność w klubie Pepa Guardioli. Teraz kolejnym warunkiem wydaje się być właśnie kupienie z Paris Saint-Germain Neymara, co nie będzie łatwym zadaniem dla Francuzów.

W środę "La Nacion" przekazało informacje z otoczenia Messiego. - Niedługo będę rozmawiał z Pepem Guardiolą, żeby mógł przygotować moje przyjście do Manchesteru City. Futbol tam jest spektakularny, a drużyna adaptuje się do tego, czego bym chciał - cytowała Argentyńczyka osoba z kręgu jego znajomych. Według niej kolejnym atutem drużyny z Manchesteru w rozmowach z Messim jest obecność w składzie jego kolegi z reprezentacji - Sergio Aguero.

Przeczytaj także: