Bartomeu może odejść z Barcelony! Postawił Messiemu warunek

Lionel Messi wysłał Barcelonie oficjalne pismo, w którym zapowiedział chęć skorzystania z klauzuli, na mocy której może jednostronnie rozwiązać kontrakt. Zdaniem "Dumy Katalonii" wygasła ona 10 czerwca, jednak otoczenie piłkarza uważa, że wygasa ona dopiero 31 sierpnia (jako że sezon został przedłużony ze względu na pandemię). Messi miał podjąć decyzję po blamażu Barcelony w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (2:8), który był kolejnym upokorzeniem w tych rozgrywkach: dwa lata temu Barcę z LM wyeliminowała Roma, mimo że w pierwszym meczu Katalończycy wygrali aż 4:1, a rok później Liverpool wygrał z ekipą Messiego w dwumeczu 4:3, mimo że przegrywał 0:3.

Jego zdaniem tak słabe wyniki są przede wszystkim rezultatem złej polityki kadrowej prowadzonej przez dyrekcję Barcy, na której czele stoi Josep Maria Bartomeu. Zdaniem Messiego zarząd powinien podać się do dymisji - to oraz zatrudnienie Xaviego, byłego kolegi z boiska i legendy Dumy Katalonii, było zdaniem katalońskich mediów głównym warunkiem pozostania Messiego w Barcelonie. Zarząd na żądania zawodnika się jednak nie zgodził, a nowy trener Ronald Koeman poinformował gracza, że ten musi schować osobiste ambicje do kieszeni i pozwolić Holendrowi budować zespół według jego wizji. Sam Koeman miał powiedzieć Messiemu, że "jego przywileje się skończyły" i to - wraz z decyzją o rozstaniu się z Luisem Suarezem i Arturo Vidalem, czyli przyjaciółmi Argentyńczyka - doprowadziło Messiego do tak drastycznego kroku.

Bartomeu gra va banque. Czy Messi zmieni decyzję?

Według Catalunya Radio Josep Maria Bartomeu jest gotowy na podjęcie ostatniego kroku, by zatrzymać Messiego: zapowiedział, że zrezygnuje, ale tylko pod warunkiem, że piłkarz publicznie zapewni, że zostanie w klubie. Te informacje potwierdził Alfredo Martinez z radia Onda Cero (jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w kwestiach związanych z Barceloną)

Wydaje się jednak, że decyzja Bartomeu jest spóźniona: jak podał wspomniany Martinez decyzja Messiego jest ostateczna i nie zmieni jej nawet odejście Bartomeu. Jak dodaje argentyńska dziennikarka Veronica Brunati, Messi zabierze publicznie głos w sprawie odejścia w ciągu najbliższych kilku godzin. Jego odejście nie ma już związku tylko z Bartomeu; Argentyńczyk nie wierzy, by klub był w stanie walczyć o najwyższe cele.

- Manchester City jest faworytem do pozyskania Leo Messiego, ale Paris Saint Germain na pewno się nie podda i też wyślę ofertę. Argentyńczyk jest także marzeniem dla Interu Mediolan. Jednak, żeby ten transfer był możliwy, to chińscy właściciele musieliby sporo zapłacić z własnej kieszeni - mówi nam Francesco Porzio, współpracownik Gianluki Di Marzio, prawdopodobnie najlepszego dziennikarza informującego o europejskich transferach, z którym rozmawiał Antoni Partum >>