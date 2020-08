Nagły zwrot akcji ws. Leo Messiego? Za wszelką cenę chce uniknąć powtórki

To zaktualizowana wersja tekstu opublikowanego 15 sierpnia, dostępnego pod tym linkiem >>

Czy może być coś gorszego dla Barcelony niż porażka w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 2:8? Może. Odejście Leo Messiego będzie dla katalońskiego klubu jeszcze większym ciosem. Argentyńczyk co prawda nie uratował drużyny w starciu z mistrzami Niemiec, a w ostatnich sezonach Ligi Mistrzów zawodził w kluczowych meczach, ale wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Przez lata ciężko było wyobrazić sobie Barcelonę bez niego. Od kilku dni to coraz bardziej prawdopodobne.

Leo Messi stawia warunki

24 czerwca Messi skończył 33 lata. Argentyńczyk wiele zawdzięcza Barcelonie. Wychowała go, stała się dla niego drugim domem. Jednocześnie Messi dawno spłacił swój dług, strzelając gole, które gwarantowały sukcesy. Te najcenniejsze w Europie stanowią jednak coraz bardziej odległą przeszłość. Ostatni trumf w Lidze Mistrzów? 2015 rok. W kolejnych sezonach porażki z Juventusem (0:3 w rewanżu), Romą (0:3 w rewanżu), Liverpoolem (0:4 w rewanżu) i Bayernem. Najlepszy - zdaniem wielu - piłkarz w historii futbolu przegrał niedawno na boisku 2:8. Chichot losu. Radio COPE poinformowało tuż po blamażu z Bayernem, że "jeśli Barcelona nie przejdzie całkowitej rekonstrukcji", Messi może z niej odejść. Czego oczekiwał Argentyńczyk?

Po pierwsze - zwolnienia trenera Quique Setiena. Do tego już doszło, a zastąpił go Ronald Koeman. Nie wiadomo, czy Messi akceptuje nazwisko nowego szkoleniowca. Dobrze poinformowani dziennikarze z Katalonii od kilku tygodni donosili jednak, że największy gwiazdor Barcelony chce na ławce trenerskiej Xaviego Hernandeza. Hiszpan obecnie pracuje w Katarze. Nie ma pewności, że udźwignąłby prowadzenie takiego zespołu jak Barcelona, ale miał być gwarantem pozostania Messiego na Camp Nou. Przecież Argentyńczyk nie odszedłby z drużyny, gdyby za trenowanie jej wziął się jego przyjaciel z boiska. To byłoby bez sensu. Na dziś tematu Xaviego w Barcelonie nie ma.

Messi czekał także na zapowiedź poważnych zmian w kadrze zespołu. Na razie wiemy tylko o kolejnych piłkarzach, którzy przez telefon dowiedzieli się, że są niepotrzebni. Wśród nich przyjaciel Leo Messiego, Luis Suarez. A wzmocnienia? Skąd brać na nie pieniądze, gdy Barcelona ma kłopoty finansowe? Tego wciąż nie wiadomo.

Główny warunek Messiego dotyczył dymisji prezesa Josepa Bartomeu i członków zarządu. Na razie do niej nie doszło. Bartomeu i współpracownicy są odpowiedzialni za zatrudnienie nieodpowiednich trenerów (Ernesto Valverde, Quique Setien) i nieprzydatnych, a drogich piłkarzy (Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann). Błędna polityka klubu doprowadziła do zmarnowania najlepszych lat w karierze Leo Messiego. Eksperci twierdzą, że szczytowy wiek dla zawodnika to okolice 28-31 lat. Dla Argentyńczyka to akurat najgorsze czasy w Katalonii.

Nieoczekiwany powód pozostania Messiego?

Z warunków postawionych przez Messiego spełniono tylko jeden - zwolnienie Setiena. To może być za mało, by zatrzymać Argentyńczyka. Niespodziewanie pojawił się jednak inny powód, dla którego Messi może zostać na Camp Nou. - Leo Messi mógłby pozostać w Barcelonie, ponieważ nie chce, by z jego dziećmi stało się to samo co z nim, gdy przeprowadził się z Rosario do Barcelony - powiedział Marcelo Bechler. Dodał, że przeprowadzka w młodym wieku z Argentyny do Hiszpanii była dla Messiego trudna. Piłkarz nie chciałby, żeby jego dzieci przeżywały podobną historię. Bechler to wiarygodne źródło. Był pierwszym dziennikarzem, który podał informację o transferze Neymara do PSG.

