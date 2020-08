Wyciekły szczegóły negocjacji Messiego z Manchesterem City! Dwa kluby w pięć lat

Trzęsienie ziemi w Barcelonie po porażce z Bayernem Monachium 2:8 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Z klubu odszedł już trener Quique Setien, a zastąpił go Ronaldo Koeman. Co gorsza, bliski pożegnania z drużyną jest także Leo Messi. Argentyńczyk ma dość nieudanej polityki prezesa Josepa Bartomeu i zarządu. Oczekiwał dymisji Bartomeu, ale ten nie zamierza odchodzić. W związku z tym Messi skontaktował się z Barceloną i oświadczył, że chce rozwiązać umowę.

Największe szanse na pozyskanie Argentyńczyka ma Manchester City. Wszystko dzięki osobie Pepa Guardioli, z którym Messi chciałby ponownie pracować (Guardiola trenował Barcelonę w latach 2008-2012). ESPN informuje, że ojciec piłkarza Jorge rozmawiał już z działaczami Manchesteru. W grę wchodzi trzyletnia umowa dla Messiego w Manchesterze City, a następnie kontrakt na dwa lata w New York City FC. Właścicielem klubu MLS jest Khaldoon Al Mubarak, prezes City.

Messi do Premier League, a potem do MLS?

Messi oczekuje także, że Guardiola pozostanie trenerem na Etihad do czasu, aż Argentyńczyk nie odejdzie do MLS. Hiszpański szkoleniowiec ma ważny kontrakt z Manchesterem do końca czerwca przyszłego roku. Między nim a działaczami wicemistrza Anglii trwają już rozmowy na temat przedłużenia współpracy.

Messi z Barceloną, z którą ma jeszcze rok ważnego kontraktu, wygrał wszystko, co było w klubowej piłce do wygrania. 10 razy mistrzostwo Hiszpanii, sześciokrotnie krajowy puchar i cztery razy Ligę Mistrzów (po raz ostatni w 2015 roku). W tym sezonie nie sięgnął jednak po żadne trofeum. To pierwszy taki sezon dla Barcelony od 2007/2008.

