Brat asystenta Guardioli podgrzewa atmosferę ws. Messiego. Opublikował wzruszające zdjęcie

Albert Duocastella, brat jednego z asystentów Pepa Guardioli, opublikował zdjęcie Leo Messiego, w którym zachęca go do transferu do Manchesteru City. - Teraz czas pomóc Tobie, żebyś w końcu był szczęśliwy - napisał na Instagramie.

REKLAMA

screen Instagram / Agencja AP

REKLAMA