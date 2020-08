Koeman chce zatrzymać czterech piłkarzy w Barcelonie, ale muszą obniżyć pensje

Wcześniej mówiło się głównie o samym Gerardzie Pique, którego Koeman o przewidywanej ważnej roli w kolejnym sezonie La Liga informował niedługo po przyjściu do klubu. Hiszpan ma kontrakt do 2022 roku, ale holenderski szkoleniowiec chce, żeby obrońca go przedłużył.

Kto zostanie w Barcelonie? Media podają czterech zawodników, których chce Ronald Koeman

Dziennikarze Catalunya Radio w programie "El Club de Mitjanit" poinformowali o kolejnych trzech zawodnikach, których Koeman widzi w swoim składzie i nakłania do podpisania nowych umów - Jordim Albie (obecny kontrakt do 2024 roku), Sergio Busquetsie (2023) i Sergim Roberto (2022). Wszyscy czterej piłkarze mieliby jednak obniżyć wysokość aktualnych płac w Barcelonie ze względu na trudną sytuację finansową w klubie.

Więcej od tych czterech graczy zarabiali jedynie Lionel Messi, Luis Suarez i Antoine Griezmann. Wiemy już, że tych dwóch pierwszych najprawdopodobniej zabraknie w drużynie już jesienią. Suareza Koeman informował o braku miejsca w jego drużynie w rozmowie telefonicznej, która miała trwać mniej niż minutę, a Messi we wtorek przekazał Barcelonie, że zamierza skorzystać z klauzuli w kontrakcie, która pozwala mu na jego rozwiązanie. Co ważne, jak podał Alfredo Martinez z radia Onda Cero, decyzja Messiego jest ostateczna i nie zmieni jej nawet ewentualna rezygnacja Josepa Marii Bartomeu z funkcji prezydenta Barcelony.

