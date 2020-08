Lionel Messi wybrał nowy klub! "Zdecydowałem o odejściu. To koniec" - informuje "La Nacion"

"La Nacion" miało rozmawiać z osobami będącymi blisko Messiego i jego rodziny, które miały kontakt z piłkarzem w ostatnich dniach. Te cytowały im słowa piłkarza o swojej najbliższej przyszłości. Zawodnik ma być zdecydowany na odejście z Barcelony. - Wraz z Antonellą zdecydowałem, żeby opuścić klub. Moja dusza cierpi, ale to koniec. Cykl się zamknął - miał powiedzieć Messi.

Messi miał powiedzieć o swoim nowym klubie bliskim osobom. "Będę rozmawiał z Pepem"

- Niedługo będę rozmawiał z Pepem Guardiolą, żeby mógł przygotować moje przyjście do Manchesteru City. Futbol tam jest spektakularny, a drużyna adaptuje się do tego, czego bym chciał - cytowała Messiego osoba z jego otoczenia. Według niej Manchester City to świetny kierunek dla Argentyńczyka także ze względu na obecność w drużynie jego kolegi z reprezentacji - Sergio Aguero.

Telewizja ESPN informowała o szczegółach możliwego transferu Messiego do Manchesteru City. Klub z Premier League proponuje Argentyńczykowi trzyletni kontrakt z możliwością odejścia do klubu MLS, New York City FC. Gdyby nie udało się go sprowadzić na zasadzie wolnego transferu, miałby być w stanie dopłacić Barcelonie 100-150 milionów euro. Kontrakt Messiego obowiązuje do końca czerwca 2021 roku, a klauzula wykupu zawodnika to 700 milionów euro.

