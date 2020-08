Rivaldo wskazał klub dla Lionela Messiego. "Najlepsza opcja"

Lionel Messi ogłosił, że zamierza rozwiązać kontrakt z Barceloną i odejść. Przedstawiciele Argentyńczyka prowadzą już rozmowy z Manchesterem City, który zaoferował dwuletni kontrakt i utrzymanie jego zarobków z Barcelony, czyli 50 mln euro. Zdaniem Rivaldo to właśnie ten klub byłby idealny dla sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

- Barcelona nie chce stracić swojego najlepszego piłkarza za darmo, więc postara się go przekonać by został, lub odszedł, ale za godne pieniądze. To będzie smutny koniec historii Messiego z Barceloną, jeśli nic się zmieni, ale taka jest piłka nożna. Czasami rzeczy nie dzieją się tak, jakbyśmy tego chcieli.

Rivaldo: Guardiola może najlepiej wykorzystać umiejętności Messiego

- Manchester City może być najlepszą opcją dla Messiego. Ma 33 lata, ale jego umiejętności i talent są nie do przecenienia. Myślę, że spędzi na szczycie jeszcze kilka lat - powiedział Rivaldo, który uważa, że perspektywa ponownej współpracy z Guardiolą może być kluczowa z perspektywy Messiego. - Guardiola ma głęboką wiedzę co do umiejętności Messiego i na pewno szybko znalazłby rozwiązanie i odpowiednio wprowadził go do zespołu, wyciągnął z niego to, co najlepsze. Guardiola mógłby zbudować wokół niego drużynę. Jego talent może zrobić różnicę w każdym meczu, na pewno byłby w stanie zostać gwiazdą Premier League.

Legendarny Brazylijczyk dodał, że jego zdaniem Ronald Koeman powinien dostać dużo czasu od władz Barcelony w przypadku odejścia zarówno Messiego, jak i Luisa Suareza. - Mam nadzieję, że dostanie czas, bo powrót Barcelony na szczyt może trochę zająć - stwierdził.