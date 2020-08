Manchester City chce Messiego i po trzech latach oddać go do innego klubu. Mogą dopłacić 100-150 mln euro

We wtorkowy wieczór Barcelona potwierdziła, że dostała od Lionela Messiego burofax, w którym ten przekazał klubowi, że zamierza skorzystać z klauzuli w kontrakcie pozwalającej na jego rozwiązanie. Zgodnie z informacjami Alfredo Martineza z radia Onda Cero decyzja Messiego miałaby być ostateczna.

Dziennikarz Gerard Romero informował, że otoczenie Messiego ma prowadzić zaawansowane rozmowy z Manchesterem City, do którego mógłby trafić piłkarz. Najważniejsze funkcje zajmują ludzie znani w pracy z Barcelonie: to Pep Guardiola (trener), Txiki Begiristain (dyrektor sportowy) i Ferran Soriano (dyrektor wykonawczy). Ten ostatni według Romero rozmawiał już z otoczeniem Messiego i gwarantuje mu dwuletni kontrakt z utrzymaniem pensji, którą dostawał w Barcelonie. To 50 mln euro, a do tego trzeba doliczyć jeszcze premię za podpisanie kontraktu i inne bonusy.

Telewizja ESPN poinformowała, że kontrakt, który Manchester City miałby zaproponować Messiemu, obowiązywałby przez trzy lata. Po tym czasie zawodnik mógłby przenieść się do klubu MLS - New York City FC, który należy do City Football Group, czyli właściciela drużyny z Premier League.

City może dopłacić 100-150 milionów euro

Według ESPN działacze klubu z Manchesteru w poniedziałek próbowali zorientować się, czy transfer Messiego byłby możliwy w obecnej sytuacji finansowej. Mają zabiegać o pozyskanie Argentyńczyka na zasadzie wolnego transferu w przypadku rozwiązania przez niego kontraktu z Barceloną. W ostatnich wypowiedziach dyrektor sportowy hiszpańskiego klubu mówił, że w Katalonii nikt nie rozważa takiej opcji. Z Messim przed ogłoszeniem jego decyzji o chęci odejścia z Barcelony miał rozmawiać Pep Guardiola, który tłumaczył piłkarzowi, jaką rolę przygotowałby dla niego w projekcie tworzonym w Manchesterze.

Manchester City ma być przygotowany na taką sytuację i mógłby zapłacić za niego 100-150 milionów euro. Kontrakt Messiego obowiązuje do końca czerwca 2021 roku i zawiera zapis o klauzuli wykupu, która wynosi 700 miionów euro. Uważa się także, że częścią transakcji mogliby zostać zawodnicy Anglików - choćby Eric Garcia czy Angelino.

