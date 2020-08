Dyrektor sportowy Barcelony wydał werdykt ws. Messiego! Kategoryczne słowa

Barcelona zaprezentowała w środę nowego piłkarza - 20-letniego Franscisco Trincao. Na jego prezentacji zabrakło Josepa Marii Bartomeu, nadal aktualnego prezesa "Dumy Katalonii". Wypowiadał się na niej tylko nowy dyrektor sportowy klubu Ramon Planes.

Dyrektor sportowy Barcelony: Nie rozważamy żadnej możliwości jego odejścia

- Myślę o przyszłości klubu pozytywnie, jestem optymistą. Potrzebujemy doświadczonych zawodników, jak Messi, ale też tych, którzy pomogą nam w przyszłości - mówił Planes cytowany przez goal.com. - Wkładamy całe nasze siły, żeby sprawić, że współpraca na linii Barca-Messi będzie trwać. Próbujemy go przekonać - tłumaczył.

- Nie rozważamy żadnej możliwości jego odejścia, rozwiązania kontraktu. To, czego chcemy, to wciąż pozostanie Messiego w Barcelonie. Mamy do niego dużo szacunku. Chcemy budować skład wokół najlepszego piłkarza na świecie. Barca i Messi są jak małżeństwo, które dały sobie nawzajem ogromnie dużo i do tego przyniosły radość swoim fanom - ocenił Ramon Planes. Barcelona twierdzi, że klauzula pozwalająca na rozwiązanie kontraktu wygasła 10 czerwca, za to otoczenie Messiego utrzymuje, że przez przedłużenie sezonu wygasa ona 31 sierpnia.

We wtorek Lionel Messi przekazał Barcelonie, że zamierza skorzystać z klauzuli w kontrakcie, która pozwala mu na jego rozwiązanie. Co ważne, jak podał Alfredo Martinez z radia Onda Cero, decyzja Messiego jest ostateczna i nie zmieni jej nawet ewentualna rezygnacja Josepa Marii Bartomeu z funkcji prezydenta Barcelony.

