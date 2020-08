Hiszpanie wstrząśnięci decyzją Messiego. "Totalna wojna", "Bomba Messiego"

Plotkowało się o tym co najmniej od kilku tygodniu, ale prawdziwa medialna bomba wybuchła we wtorek, gdy Barcelona poinformowała, że Leo Messi chce aktywować klauzulę umożliwiającą mu jednostronne zerwanie wygasającego w 2021 roku kontraktu. Jeszcze tego samego dnia w związku z tą sytuacją pilnie zwołano nadzwyczajne posiedzenie zarządu Barcy. Według TyC Sports prezes Josep Maria Bartomeu miał rozważać podanie się do dymisji. Problem z rozwiązaniem umowy Messiego polega na tym, że - według Barcy - Messi nie może skorzystać z klauzuli, bo wygasła ona 10 czerwca. Bartomeu nie przekonywało tłumaczenie prawników zawodnika, że skoro sezon został ze względu na pandemię wydłużony o dwa miesiące, to zapis w jego umowie obowiązuje do końca sierpnia.

REKLAMA

- On [Messi] powiedział dość - czytamy na okładce katalońskiego dziennika "L'esportiu".

"To była wiadomość, której żaden piłkarz Barcelony nie chciał przeczytać, słyszeć, ani oglądać. Traumatyczny moment w historii klubu, ponieważ najlepszy piłkarz w historii, z największą liczbą tytułów, powiedział dość. Messi chce położyć kres idylli, jaką miał w Barcelonie. Ponadto byłby to wyjazd w najgorszy możliwy sposób, bo po porażce 2:8 z Bayernem Monachium w 1/2 finału Ligi Mistrzów - czytamy w środku gazety.

"Bomba Messiego! On chce odejść" - taki tytuł widnieje na pierwszej stronie "Mundo Deportivo".

- (...) Zatem wojna toczy się między Barcą a najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii klubu (34 tytuły), najlepszym strzelcem (634 gole) i drugim pod względem liczby występów (737) po Xavim Hernándezie (767) - przypomina dziennikarz Sergi Sole. I dodaje: - Gdzie może odejść? Mówi się o City, Interze Mediolan, ale także o transferze do ligi MLS, a nawet o występach w Old Boys Newella.

"Totalna wojna"

Z kolei taki tytuł ma kataloński dziennik "Sport". W tej gazecie, oprócz wyżej wymienionych informacji, można przeczytać, że przedstawiciele PSG, obu Manchesterów oraz Interu już się skontaktowały z agentami zawodnika ws. ewentualnego transferu. Katalońscy dziennikarze piszą także, że nowy trener Ronald Koeman liczy, że Gerard Pique, Sergio Busquets oraz Sergi Roberto pozostaną w drużynie na kolejny sezon.

Dlaczego Messi chce odejść?

Argentyńczyk decyzję o opuszczeniu Camp Nou miał podjąć po niedawnym blamażu Barcy w Lidze Mistrzów, w której Bayern rozgromił w ćwierćfinale wicemistrzów Hiszpanii 8:2. To trzeci rok z rzędu, w którym zespół z Katalonii skompromitował się w europejskich pucharach - dwa lata temu Barcę z LM wyeliminowała Roma, mimo że w pierwszym meczu Katalończycy wygrali aż 4:1, a rok później Liverpool wygrał z ekipą Messiego w dwumeczu 4:3, mimo że przegrywał 0:3.

Piłkarz uważa, że tak słabe wyniki są przede wszystkim rezultatem złej polityki kadrowej prowadzonej przez dyrekcję Barcy, na której czele stoi Bartomeu. Zdaniem Messiego zarząd powinien podać się do dymisji - to oraz zatrudnienie Xaviego, byłego kolegi z boiska i legendy Barcelony, było zdaniem katalońskich mediów głównym warunkiem pozostania gwiazdy w klubie.