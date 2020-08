Bechler: Messi już wybrał. Piłkarz bierze pod uwagę tylko jeden klub

Po słabym sezonie w LaLidze (przegrana walka o mistrzostwo z Realem Madryt) i kolejnym blamażu w Lidze Mistrzów (pucharowe katastrofy z Romą i Liverpoolem uzupełnił pogrom 2:8 z Bayernem) Lionel Messi miał zakomunikować władzom Barcelony, że nie chce grać dłużej w katalońskim klubie. Swoje stanowisko miał podtrzymać po rozmowie z nowym szkoleniowcem klubu - Ronaldem Koemanem.

Znany dziennikarz zdradził, gdzie zagra Leo Messi?

Natychmiast rozpoczęły się dyskusje, gdzie mógłby trafić Leo Messi. Dla czołowych europejskich klubów to najlepsza okazja na pozyskanie Argentyńczyka bez płacenia kwoty odstępnego, która wynosi aż 700 milionów euro. Zdaniem Marcelo Bechlera, dziennikarza, który jako pierwszy poinformował o transferze Neymara do PSG, Messi będzie kontynuował swoją karierę w Manchesterze City, u boku Pepa Guardioli. Jak podkreśla Bechler, Messi nie bierze pod uwagę żadnego innego klubu

Gwiazdor Barcelony, który trafił do niej w 2001 roku w wieku 14 lat, od kilku sezonów znajdował się na kursie kolizyjnym z zarządem klubu i jego decyzja tego lata jest skutkiem tego właśnie konfliktu. Argentyńczyk uważa, że dyrekcja Barcy, na której czele stoi Josep Maria Bartomeu, powinna podać się do dymisji - to oraz zatrudnienie Xaviego, byłego kolegi z boiska i legendy Dumy Katalonii, było zdaniem katalońskich mediów głównym warunkiem pozostania Messiego w Barcelonie. Zarząd na żądania zawodnika się jednak nie zgodził, a nowy trener Ronald Koeman poinformował gracza, że ten musi schować osobiste ambicje do kieszeni i pozwolić Holendrowi budować zespół według jego wizji.

Messi z Barceloną wygrał wszystko

Messi z Barceloną wygrał wszystko, co było w klubowej piłce do zdobycia. 10 razy triumfował w rozgrywkach o mistrzostwo Hiszpanii, sześciokrotnie zdobył krajowy puchar, a oprócz tego wygrał cztery edycje Ligi Mistrzów. Te ostatnie rozgrywki stanowią jednak w kontekście gry w Katalonii największy zawód Argentyńczyka. Na kolejny finał Messi i Barcelona czekają od 2015 roku, a w ostatnich trzech sezonach zespół odpadał z tych prestiżowych rozgrywek w kompromitujących okolicznościach. Najpierw Barcę wyeliminowała Roma, mimo że w pierwszym meczu Katalończycy wygrali aż 4:1, rok później Liverpool wygrał z ekipą Messiego w dwumeczu 4:3, mimo że przegrywał 0:3, a w zakończonym w niedzielę sezonie LM Barcelonę w ćwierćfinale rozgromił Bayern (porażka 2:8).

