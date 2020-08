FC Barcelona odpowiedziała Leo Messiemu. Poznaliśmy treść oficjalnego pisma

Kataloński klub potwierdził za pośrednictwem rozgłośni radiowej RAC 1 medialne doniesienia o otrzymaniu we wtorek od Messiego pisma, w którym informuje on klub, że chce odejść z Barcelony. Piłkarz zamierza aktywować klauzulę zapisaną w jego umowie, dzięki której mógłby natychmiast jednostronnie rozwiązać kontrakt, co sprawiłoby, że Barca nie zarobiłaby na odejściu gwiazdora nawet eurocenta.

Barcelona odpowiedziała piłkarzowi

Messi wysłał oficjalne pismo za pośrednictwem firmy Burofax, która specjalizuje się w bezpiecznej komunikacji biznesowej. Pozwoliło to Messiemu na przesłanie dokumentu, który zostanie uznany np. w sądzie. Okazuje się jednak, że zdaniem znanego dziennikarza Sique Rodrígueza z El Larguero Barcelona szybko odpowiedziała argentyńskiemu piłkarzowi kolejnym burofaxem. Zdaniem rozgłośni radiowej jest w nim zdanie, że klub chce by Messi kontynuował grę w Barcelonie i to właśnie w tym klubie zakończył karierę.

Messi do Premier League?

Hiszpańska telewizja Cuatro poinformowała we wtorek, że faworytem w wyścigu po usługi Messiego jest na ten moment Manchester United. Jego zatrudnienie może kosztować Anglików w najlepszym wypadku około 200 milionów euro. Ponad 100 mln zapłacić będzie trzeba Barcelonie (chyba że ta odwoła się do klauzuli wykupu wynoszącej 700 mln), a do tego dojdą kontrakt zawodnika, który w Hiszpanii zarabia 50 mln za sezon gry, oraz premia za podpis i rożnego rodzaju bonusy. To ostatnie okienko transferowe, w którym Barcelona może zarobić na Messim jakiekolwiek pieniądze - jego umowa wygasa w przyszłym roku.

Messi z Barceloną, do której trafił w 2001 roku w wieku 14 lat, wygrał wszystko, co było w klubowej piłce do zdobycia. 10 razy triumfował w rozgrywkach o mistrzostwo Hiszpanii, sześciokrotnie zdobył krajowy puchar, a oprócz tego wygrał cztery edycje Ligi Mistrzów.