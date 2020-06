Sky Sports: Juventus uzgodnił sensacyjny transfer z FC Barceloną! 80 milionów euro

Od kilku miesięcy zarówno we włoskich, jak i hiszpańskich mediach mówiło się o możliwej wymianie zawodników, do której miałoby dojść pomiędzy Juventusem a Barceloną. Arthur Melo miał powędrować z Katalonii do Turynu, a odwrotny kierunek obrałby Miralem Pjanić. Rozmowy utknęły jednak w martwym punkcie po tym, jak zawodnik Barcelony zapowiedział, że nie zamierza latem zmieniać klubu.

Z najnowszych informacji stacji Sky Sports wynika jednak, że Brazylijczyk nie tylko zmienił zdanie, ale i że w całej operacji może nie zostać uwzględniony Pjanić. Juventus miał uzgodnić z Barceloną, że zapłaci za Arthura 80 mln euro, a sam zawodnik otrzyma podwyżkę z 4,5 mln, jakie zarabia obecnie, do 5 mln. Doniesienia Sky Sports pokrywają się częściowo z informacjami włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio, który kilka dni wcześniej twierdził, że pomiędzy Juve a Barcą trwają rozmowy w sprawie wymiany Arthura i Pjanicia.

Kwestia przyszłości Bośniaka nie jest do końca jasna, ale nie można wykluczyć jego transferu do Barcelony.

Arthur występuje na Camp Nou od sezonu 2018/2019, ale nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, więc klub planuje latem odświeżenie środka pola. Natomiast Pjanić, broniący barw Juventusu od 2016 roku, od wielu lat jest celem transferowym Katalończyków. Sam Bośniak już dawno miał poinformować włoskich działaczy, że chce odejść jedynie do Barcelony.

