Leo Messi rozpoczął negocjacje! Dziennik "Marca" potwierdza

26 goli i 18 asyst w 34 spotkaniach - to dorobek Leo Messiego w tym sezonie. 15. sezonie Argentyńczyka w seniorskim zespole FC Barcelony. 32-latek w pierwszej drużynie Katalończyków gra już 15 lat, ale wydaje się, że - przy nieporadności kolejnych szkoleniowców - teraz jest dla niej ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego aktualni mistrzowie Hiszpanii chcą przedłużyć z nim kontrakt, o czym informuje dziennik "Marca".

Wiadomo, co z przyszłością Leo Messiego

"Barcelona i Leo Messi rozpoczęli negocjacje na temat przedłużenia kontraktu. Argentyńczyk na początku czerwca miał podjąć decyzję dotyczącą tego, że chce zostać w katalońskim zespole na dłużej" - czytamy na łamach wspomnianego dziennika.

Zdaniem dziennikarzy "Marki" nowy kontrakt Messiego będzie obowiązywał do czerwca 2021 roku (obecny wygasa w czerwcu 2021). Messi zażyczył sobie jednak wpisanie klauzuli zakładającej możliwość rozwiązania umowy po każdym rozegranym sezonie. Według hiszpańskich mediów zapis ten, który widnieje także w obecnej umowie, dla Messiego nie podlegał negocjacjom. Piłkarz nie dopuszczał myśli o jego usunięciu, co sugeruje, że w przyszłości być może zobaczymy go w innym klubie niż Barcelona.

Co ciekawe, nowa umowa nie zakłada podwyżki. "Marca" twierdzi, że obydwie strony zgodziły się na pozostanie przy obecnych warunkach finansowych ze względu na światowy kryzys finansowy spowodowany pandemią koronawirusa.

