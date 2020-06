Hiszpanie w szoku po meczu Realu Madryt! "Skandal na Anoecie", a to nie koniec

Była 70. minuta meczu wyjazdowego Realu Madryt z Realem Sociedad (2:1). Goście prowadzili 1:0 po bramce zdobytej z rzutu karnego, wykonywanego przez Sergio Ramosa. Wciąż jednak atakowali. Federico Valverde dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie najlepiej ustawił się Karim Benzema. Francuz przyjął piłkę i precyzyjnym strzałem podwyższył prowadzenie drużyny Zinedine'a Zidane'a. Tuż po tym, jak Francuz wpisał się na listę strzelców, w mediach społecznościowych rozpoczęła się burza.

Wielkie kontrowersje po meczu Realu Madryt. Sędziowie pomogli "Królewskim"?

Wszystko dlatego, że Benzema - przynajmniej zdaniem niektórych kibiców i ekspertów - przyjął piłkę ręką.

Ile perspektyw, tyle opinii. Trudno jednoznacznie ocenić, czy przyjęcie francuskiego napastnika Realu było prawidłowe. Sędzia spotkania uznał jednak, że było. I zrobił to nawet po skorzystaniu z systemu VAR.

Rzecz jasna w sieci pojawiło się mnóstwo podejrzeń, że sędziowie w Hiszpanii pomagają Realowi zdobyć mistrzostwo. Jeden z użytkowników Twittera napisał, że sytuacja Benzemy była "oszustwem". Zrobił to zamieszczając zdjęcie z sytuacji, w której w podobny sposób w jednym z meczów piłkę przyjął Leo Messi. Wówczas bramki Argentyńczyka nie uznano.

"Skandal na Anoecie. Real wygrał po wątpliwym karnym na Viniciusie, golu po możliwej ręce Benzemy i anulowanym trafieniu Realu Sociedad" - napisał po meczu kataloński dziennik "Sport", którego zdaniem podyktowany rzut karny, wykorzystany przez Sergio Ramosa, także wzbudzał kontrowersje. Podobnie jak nieuznane trafienie Realu Sociedad. "Mundo Deportivo" także skrytykowało pracę sędziów, pisząc o tym, że w każdym meczu po pandemii koronawirusa, VAR pomagał Ralowi. "VAR pobłogosławił trzy wygrane" - czytamy.

Real Madryt liderem ligi

Bramka Benzemy wzbudza tak dużo kontrowersji nie tylko ze względu na samego gola, ale także na to, że jego bramka pośrednio dała Realowi Madryt zwycięstwo, dzięki któremu "Królewscy" przeskoczyli w tabeli FC Barcelonę. Obydwie drużyny mają co prawda po 65 pkt., ale to Real ma lepszy bilans starć bezpośrednich.