Barcelona wpadła w pułapkę. Wymowne słowa Pique o Realu. Wszystko zależy od Messiego

Z klubu dochodzą teraz dwa głosy: Setien mówi na konferencji prasowej, że owszem Barcelona nie zależy teraz tylko od siebie, ale to się lada chwila zmieni, bo Real Madryt też straci jeszcze punkty. Z kolei Gerard Pique zaraz po meczu stwierdził, że widząc jak w dwóch kolejkach po wznowieniu spisał się Real, wcale nie musi on stracić punktów i bardzo trudno będzie w tym sezonie wywalczyć mistrzostwo. Setien wytłumaczył pesymizm obrońcy frustracją.

Najpierw Barcelonie zabrakło zdecydowania, później sił

Trudno się Gerardowi Pique dziwić. Początek meczu z Sevillą był dla Barcelony obiecujący: już w 3. minucie Luis Suarez celnie uderzył (przeciwko Leganes na pierwszy strzał w bramkę kibice czekali do 40. minuty), Lionel Messi miał kilka dobrych okazji z rzutów wolnych, uderzał też Ivan Rakitić. Barcelona miała przewagę - częściej utrzymywała się przy piłce, grała na połowie gospodarzy. Ale i tak Julen Lopetegui, trener Sevilli, pozwolił sobie po meczu stwierdzić, że jego drużyna była lepsza i nie przypomina sobie, choćby jednej dobrej okazji Barcelony do zdobycia bramki.

W istocie trzeba się z nim zgodzić. Przewaga Barcelony była jałowa. Utrzymywała się przy piłce, ale Sevilla nadążała za kolejnymi podaniami. Dośrodkowywała, ale piłkę wybijali wysocy obrońcy. Nieustannie poszukiwała Messiego, ale trafiła akurat na jego słabszy wieczór. Wprowadziła Antoine’a Griezmanna, ale wciąż nie znalazła na niego pomysłu. Próbowała ratować się dynamiką Martina Braithwaite’a, ale za rzadko pozwalała mu ruszyć za piłką. Jak w ostatnich meczach za Ernesto Valverde - brakowało jej zdecydowania i determinacji. Rzuciła wprawdzie na ostatni rzut rożny nawet bramkarza Marca-Andre ter Stegena, ale nie przyłożyła się do dośrodkowania i piłka przeleciała nad wszystkimi głowami w polu karnym.

Po wznowieniu rozgrywek w oczy rzucają się też braki piłkarzy w przygotowaniu fizycznym. Gdy w drugiej połowie trzeba było wrócić za kontratakiem Sevilli, zawodnicy Barcelony nie potrafili nadążyć i ratował ich ter Stegen. Quique Setien wystawił w piątek skład, którego średnia wieku to ponad 30 lat (30,27). Dla porównania skład Realu z ostatniego meczu z Valencią liczył średnio 28,72 lat. Barcelona starzeje się w linii pomocy, gdzie grali 31-letni Busquets, 32-letni Ivan Rakicić i 33-letni Arturo Vidal. Przed nimi byli 32-letni Messi i rok starszy Suarez. Pod koniec meczu, gdy Sevilla osiągnęła przewagę, Barcelona nie potrafiła energicznie odpowiedzieć i z minuty na minutę stawała się coraz bardziej przewidywalna. Nie pomaga jej wąska kadra. Lopetegui wymienił w drugiej połowie pięciu piłkarzy (aż czterech do 69. minuty), natomiast Setien poprzestał na trzech zmianach przeprowadzonych dość późno - w 63., 79. i 88. minucie. Trener Barcelony jeszcze przed wznowieniem rozgrywek narzekał na dopuszczenie dodatkowych dwóch zmian, zauważając, że styl jego zespołu polega na zmęczeniu przeciwnika wieloma podaniami i wypunktowaniem, gdy już słania się na nogach. Teraz o to trudniej. Setien dobrze to przewidział, ale nie wymyślił jak temu zapobiec.

Barcelona zależna od Messiego. Przede wszystkim w meczach wyjazdowych

Kolejny problem: pierwszym pomysłem jaki przychodzi do głowy piłkarzowi Barcelony, który akurat ma piłkę, jest podanie do Messiego. Do tego sprowadza się sposób gry drużyny zbudowanej za kilkaset milionów euro. Zadziałało to z Leganes, bo Messi najpierw wywalczył rzut karny, a później strzelił z niego gola. Wyszło też z Mallorcą, bo dwa razy asystował i raz zdobył bramkę. I pewnie będzie wychodzić jeszcze wiele razy w tym sezonie, bo Barca wciąż opiera swoją siłę o najlepszego piłkarza na świecie, ale co jakiś czas - jak w piątek w Sewilli - Messi nie ma swojego wieczoru. A wtedy Barcelona nie ma alternatywy. Doskonale widać, że za każdym razem, gdy dopada go zmęczenie, przytrafiają mu się błędy, zatrzymują go rywale, jego zespół ma problemy. Wystarczy prześledzić mecze, w których Messi nie trafił do siatki lub nie zaliczył asysty:

Sevilla - remis

Real Madryt - porażka

Napoli - remis

Athletic Bilbao - porażka

Valencia - porażka

UD Ibiza - zwycięstwo

Espanyol - remis

Real Madryt - remis

Jedynym meczem, który Barcelona wygrała bez pomocy Messiego był pucharowy z trzecioligową Ibizą. Ale nawet w tym spotkaniu miała kłopoty, bo od 9. minuty przegrywała 0:1, a zwycięskiego gola strzeliła dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu. Wtedy Barcelona grała bez niego. Po pandemii Messi gra bez Barcelony, bo wyraźnie brakuje mu wsparcia kolegów. Dziennikarze "El Confidential" zauważyli też, że Argentyńczyk większość podań kieruje do trzech piłkarzy: Jordiego Alby, Luisa Suareza i Ansu Fatiego (to wynik dobrego występu przeciwko Leganes). "Gra tylko na tych trzech klawiszach. To za mało, by Barcelona przypominała orkiestrę" - podsumowuje dziennik.

W meczu przeciwko Sevilli Messi często w te klawisze nie trafiał. Frustrował się. Upust emocjom dał tuż przed przerwą. Po faulu na Luisie Suarezie ruszył w stronę Diego Carlosa i odepchnął go. Obrońca Sevilli upadł na murawę. Co zaskakujące, sędzia Jose Gonzalez Gonzalez nie pokazał mu żółtej kartki.

Barcelona potrzebuje Messiego najbardziej, gdy gra na wyjeździe. Bo o ile u siebie jest niemal nieomylna - z 15 meczów wygrywała 14 i jeden zremisowała - o tyle poza Camp Nou zmienia się w inny zespół. Z 45 punktów możliwych do zdobycia, zgarnęła 22 (6 zwycięstw, 4 remisy, 5 porażek). To wyniki na poziomie Villarrealu i Getafe. Gorsze od Sevilli i Realu Madryt. W piątek stadion był pusty, kibice nie przeszkadzali gwizdami i buczeniem, nie nieśli też swoich piłkarzy - nie oni są więc dla problemem. Ten trudno wytłumaczyć - rozwiązania nie znalazł ani Ernesto Valverde, ani Quique Setien. Jak Barca punkty traciła, tak traci. I w lidze, i w pucharach. U siebie strzeliła 47 goli i straciła ich tylko 12, natomiast na obcych stadionach ma bilans 22:19.

Mecz w Sewilli był ostatnim tak trudnym w tym sezonie. Mistrzów Hiszpanii czekają jeszcze wyjazdy na mecze z Celtą Vigo, Villarrealem, Realem Valladolid i Deportivo Alaves. Na Camp Nou przyjedzie natomiast Athletic Bilbao, Atletico Madryt, Espanyol i Osasuna. Jak stwierdził ter Stegen - Barcelonę czeka osiem finałów, w których będzie musiała oglądać się na Real. Po raz pierwszy w niedzielę o 22.00. Jeśli Królewscy wygrają z Realem Sociedad, zrównają się Barceloną punktami i zostaną nowym liderem, dzięki lepszemu bilansowi w bezpośrednich meczach (0:0, 2:0).