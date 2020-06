Leo Messi podpisze nowy kontrakt z Barceloną! Specjalna klauzula

Obecna umowa Lionela Messiego z FC Barceloną obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Niedawno ESPN poinformował, że Argentyńczyk mógł opuścić Katalończyków za darmo już tego lata. Zezwalała mu na to klauzula, która obowiązywała do 30 maja. Klauzula ta została zapisana w kontrakcie Messiego w 2017 roku, gdy ten po raz ostatni przedłużał umowę z klubem.

Messi podpisze nowy kontrakt

Teraz "Mundo Deportivo" informuje, że Argentyńczyk pozostanie w klubie na kolejne lata. Według informacji gazety Messi podpisze z Barceloną nowy, dwuletni kontrakt. Będzie on obowiązywał do 2023 roku i przypominać będzie obecną umowę. Za dwa lata, czyli po roku obowiązywania nowego kontraktu, Messi ma mieć możliwość zdecydowania o własnej przyszłości. Jeśli zawodnik będzie chciał odejść za darmo na rok przed wygaśnięciem umowy, po prostu będzie mógł to zrobić.

Chociaż Argentyńczyk wielokrotnie podkreślał chęć pozostania w Barcelonie, to jego konflikt z władzami klubu i Erikiem Abidalem spowodował, że media coraz częściej i mocniej spekulowały na temat jego przyszłości. Messim zainteresowany miał być Manchester City, a sam piłkarz nie wykluczał też powrotu do Argentyny, gdzie mógłby zagrać w Newell's Old Boys z rodzinnego Rosario.

W obecnym sezonie Messi rozegrał 33 mecze, w których strzelił 26 goli i zanotował 18 asyst. W dwóch meczach po wznowieniu rozgrywek La Ligi po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Argentyńczyk zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty.

