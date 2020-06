Hiszpanie zachwyceni polskim piłkarzem. "To nowy Łukasz Piszczek"

- Łukasz Piszczek to jeden z najlepszych bocznych obrońców ostatniej dekady. Ma już 35 lat, ale wciąż jest ważnym ogniwem Borussii Dortmund. W przeszłości interesował się nim Real Madryt, ale pozostał wierny BVB. Nie łatwo znaleźć podobnego obrońcę. Ale pojawił się ktoś taki. W kraju Piszczka mówią dużo się pisze o 19-letnim chłopaku z Legii Warszawa, który ma ogromny potencjał. Nazywa się Michał Karbownik. W przeciwieństwa do Piszczka, głównie występuje na lewej obronie - czytamy w "Don Balon".

- Ma za sobą świetne mecze w Legii, najsilniejszym polskim klubie. Karbownik jest szybki, zwinny i świetnie gra zarówno prawą, jak i lewą nogą. Może występować też na prawej obronie. Powinien kosztować około sześciu milionów euro, a interesują się nim: Napoli, Roma, Real Betis, Valencia, a nawet Real Madryt i Barcelona - pisze Oscar Guerrero.

Zobacz wideo Karbownik może grać w jednej z najlepszych lig w Europie! "Myślę, że trafi do TOP 5"

"Nie zdradzę ich nazw"

- Nie chciałbym skupiać się na Barcelonie, bo tutaj konkretów nie ma. Ale są za to z innych klubów. Wiadomo, że teraz nie zdradzę ich nazw, ale wiele z tych, które w kontekście Michała pojawiają się w mediach, to są kluby trafione. Kluby, z którymi prowadziliśmy lub nadal prowadzimy jakieś rozmowy. Kluby, które w przeciwieństwie do Barcelony nie chcą od razu wypożyczać Michała, tylko są gotowe zagwarantować mu grę. Mają na niego jakiś plan, przygotowaną ścieżkę kariery - mówił kilka tygodni temu Mariusz Piekarski, agent Karbownika.

19-letni Karbownik rozegrał w tym sezonie PKO Ekstraklasy 22 mecze. Legia pewnie zmierza po tytuł mistrzowski.