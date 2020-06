Barcelona wydała 150 mln euro. Teraz pozwoli mu odejść za ponad dwa razy mniej

W styczniu 2018 roku Liverpool sprzedał ofensywnego pomocnika do Barcelony za 145 milionów euro. Philippe Coutinho grał jednak poniżej oczekiwań, więc został wypożyczony do Bayernu. W Monachium gra przyzwoicie (dziewięć goli i osiem asyst), ale nie na tyle, by Bawarczycy go wykupili. Bayern najprawdopodobniej w jego miejsce ściągnie Kaia Havertza z Bayeru Leverkusen.

Drastyczny spadek ceny

I choć trener Quique Setién chętnie widziałby go w Barcelonie, to klub nie jest w najlepszej kondycji finansowej, więc postara się go latem sprzedać. Jak donosi "Metro", 28-latek może trafić do Chelsea, Tottenhamu bądź Newcastle United, które ma nowego właściciela i ogromne ambicje.

Brytyjscy dziennikarze twierdzą, że wartość 61-krotnego reprezentanta Brazylii spadła. I to drastycznie, bo ponad dwukrotnie. Coutinho może odejść już za około 60 milionów euro.

