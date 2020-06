FC Barcelona chce kupić o wielki talent. "Jesteśmy gotowi do poważnych negocjacji"

Thiago Almada jest jednym z większych, argentyńskich talentów. 19-latek, który w pierwszej drużynie Velezu Sarsfield zadebiutował w poprzednim sezonie, w obecnych rozgrywkach ma na koncie już 25 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty.

Ofensywny pomocnik swoim talentem szybko przyciągnął uwagę takich klubów jak Manchester United czy Atletico Madryt. Teraz trener Velezu - Pablo Cavallero - przyznał, że o Almadę pytała też FC Barcelona. - Wyrazili nim zainteresowanie, jednak wiemy, że Pablo ma dopiero 19 lat i musi nadal dojrzewać - powiedział Cavallero w argentyńskich mediach, cytowany przez Goal.com.

Barcelona sprowadzi wielki talent?

Trener Velezu zgodził się jednak ze słowami członka zarządu klubu, który kilka dni temu powiedział, że Argentyńczykom trudno będzie zatrzymać młodą gwiazdę. - Jeśli do klubu wpłynie oferta nie do odrzucenia, to z pewnością ją rozważymy - dodał Cavallero.

- Nie ma szans, żebyśmy go zatrzymali. Do zainteresowania, które przewija się mediach, należy dodać jeden klub z Argentyny i dwa z Włoch. Na razie czekamy na otwarcie okienka transferowego, jednak jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę z tego, kto pyta o zawodnika. Jesteśmy gotowi do poważnych negocjacji, gdy będzie to możliwe - powiedział jeden z członków zarządu, cytowany przez ESPN.

