Były piłkarz Legii Warszawa może trafić do więzienia! Kolejny raz złamał prawo. Są dowody

Nie jest to jakieś wielkie przestępstwo, bo Aleksandar Prijović po prostu wyszedł z domu. Ale może zacznijmy od początku. Cofnijmy się do początku kwietnia, kiedy były piłkarz Legii Warszawa, który obecnie występuje w saudyjskim Ittihad FC, został w Belgradzie zatrzymany przez policję w jednej z hotelowych kawiarni, gdzie przebywał z żoną i przyjacielem. Wtedy w Serbii obowiązywał zakaz zgromadzeń. Prijović ten zakaz złamał, ale przyznał się do winy i nałożono na niego trzymiesięczny areszt domowy.

Prijović może trafić do więzienia

Serbski napastnik mógł już od jakiegoś czasu wychodzić na spacery w ciągu dnia, ale wciąż nie mógł opuszczać domu po zmroku. I tutaj właśnie pojawia się problem, bo w nocy ze środy na czwartek został sfotografowany w dyskotece. - Jeśli potwierdzi się, że naprawdę opuścił mieszkanie, w którym miał przebywać, resztę kary spędzi w więzieniu - mówi prawnik Nebojsa Perović cytowany przez serbski dziennik "Kurir", który opublikował zdjęcia Prijovicia bawiącego się w dyskotece.

Prijović występował w Legii od połowy 2015 roku do początku 2017 roku, kiedy na władzach klubu wymusił transfer do PAOK-u Saloniki.

