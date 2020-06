Ten mecz wywołał w Hiszpanii wielki skandal. Pół roku czekania i udało się! Fenomenalny gol

Primera Division wraca do rywalizacji już w czwartek o 22:00, kiedy zostanie rozegrany pierwszy mecz (Sevilla - Betis) po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kryzysem pandemicznym. Jednak już w środę na hiszpańskich został dokończony mecz Rayo Vallecano z Albacete w drugiej lidze hiszpańskiej.

Pierwszy mecz w Hiszpanii w czasie pandemii koronawirusa. Cudowny gol Peruwiańczyka

Pierwotnie jego termin został wyznaczony w grudniu, ale wówczas ze względu na bluzgi lecące notorycznie pod adresem ukraińskiego napastnika Albacete, Romana Zozulii, został przerwany po pierwszej połowie.

Już przed grudniowym meczem Rayo z Albacete było wiadomo, że na trybunach stadionu gospodarzy będzie gorąco. Fani obydwu zespołów, delikatnie mówiąc, nie darzą się sympatią. Poza obraźliwymi okrzykami, które zazwyczaj towarzyszą podobnym spotkaniom, fani Rayo posunęli się o krok dalej - notorycznie obrażali Romana Zozulię, napastnika gości. - Zozulia jesteś pier******m nazistą - skandowali kibice Rayo.

Wraz z upływem minut pierwszej połowy spotkania, obraźliwe okrzyki skierowane do 30-latka przybierały na sile. Tak bardzo, że w przerwie delegaci ligi w porozumieniu z sędziami zdecydowali się na przerwanie gry. W Hiszpanii do takiej sytuacji doszło pierwszy raz w historii.

W środę po niemal półrocznej przerwie rozegrano drugą część gry. Albacete zaczęło go w dziesiątkę po czerwonej kartce, którą jeszcze w grudniu został ukarany Eddy Silvestre. Gospodarze skromnie wygrali 1:0 po fantastycznej bramce Luisa Advinculi, dzięki czemu awansowali na 7. miejsce w tabeli Segunda Division. Natomiast goście są na 18. pozycji. Oba zespoły wystąpiły w takich samym składach jak pół roku temu.

Poniżej można zobaczyć pięknego gola dla Rayo Vallecano:

Kim jest Roman Zozulia?

Nienawiść kibiców Rayo do Zozulii narodziła się w 2017 roku. Napastnik, po półrocznym pobycie w Betisie Sewilla przeniósł się wówczas do zespołu z Madrytu. Nie rozegrał w nim jednak żadnego meczu, bo sprzeciwili się temu kibice, którzy oskarżyli zawodnika o propagowanie faszyzmu. Dlaczego? Zozulia po przylocie do Hiszpanii (przed Betisem był zawodnikiem Dnipro Dniepropietrowsk) miał na sobie koszulkę z tryzubem, godłem Ukrainy. Hiszpańscy fani stwierdzili jednak, że to symbol nacjonalistyczny, a sam Zozulia należy do nacjonalistycznej organizacji.

W Rayo doszło nawet do tego, że kibice zaatakowali Zozulię, gdy ten pojawił się na treningu zespołu. Napastnik ostatecznie został zmuszony do kolejnej zmiany drużyny (tłumaczenia prezesa Rayo, a także przedstawicieli jego byłego zespołu, Betisu nic nie dały), ostatecznie trafiając do Albacete, gdzie występuje do dziś.