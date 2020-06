FC Barcelona musi spieszyć się z transferem Martineza! Zaskakujący zapis w umowie

Lautaro Martinez ma być głównym celem transferowym FC Barcelony w najbliższym okienku, które oficjalnie otworzy się 1 lipca. O transferze Argentyńczyka z Interu Mediolan do katalońskiego klubu spekuluje się od dawna, jednak teraz, w wywiadzie udzielonym "La Gazzetta dello Sport", do sprawy konkretnie odniósł się dyrektor zarządzający Interu, Beppe Marotta.

Klauzula Martineza ważna do 7 lipca

- W kontrakcie zawodnika znajduje się klauzula, która ważna jest do 7 lipca. Na razie czekamy na to, co zrobi Barcelona, a później usiądziemy z zawodnikiem do negocjacji w sprawie jego przyszłości - powiedział Marotta. Klauzula, o której mówi Włoch, pozwala zainteresowanym klubom pozyskać Martineza bez negocjacji z Interem. Według mediów ma ona wynosić 111 milionów euro.

Marotta: Na razie najważniejsze jest to, że zawodnik jest skoncentrowany na powrocie sezonu i wypełnieniu swoich zadań na boisku. Poza tym chcę podkreślić, że naszym celem nie jest sprzedawanie, a kupowanie piłkarzy, tak jak robią to największe kluby. Chcemy się wzmacniać i walczyć o najwyższe cele, ale musimy pamiętać o istnieniu klauzuli. Jeśli się okaże, że Lautaro odejdzie, w jego miejsce na pewno przyjdzie kolejny, doskonały napastnik.

W obecnym sezonie Martinez wystąpił w 31 meczach, w których strzelił 16 goli i zanotował cztery asysty. 23-latek gra w Interze od lata 2018 roku, kiedy trafił do klubu z argentyńskiego Racingu za około 23 miliony euro.

