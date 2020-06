Ujawnili zarobki piłkarzy na Instagramie. Robert Lewandowski w ścisłej czołówce!

Cristiano Ronaldo, David Beckham, Neymar, Zlatan Ibrahimović, Ronaldinho i Robert Lewandowski. Niemiecki serwis transfermarkt opublikował zestawienie piłkarzy, którzy najwięcej zarabiają na publikowaniu sponsorowanych treści na Instagramie. Zresztą podobne zestawienie opublikował niedawno Bild, który podał, że Lewandowski za jeden post w mediach społecznościowych może otrzymać od reklamodawców nawet 85 tys. euro.

Cristiano Ronaldo rekordzistą

Wszystkich deklasuje jednak Cristiano Ronaldo, który zdaniem transfermarkt.de rocznie za sponsorowane wpisy w mediach społecznościowych zarabia aż 44,5 mln euro. A przepaść jest naprawdę duża, bo zarobki drugiego w zestawieniu Lionela Messiego to 26,9 mln euro. Lewandowski, którego profil na Instagramie obserwuje 17,4 mln osób (dla porównania profil Ronaldo - 223 mln), aż takich pieniędzy nie zarabia, ale w porównaniu do innych wrzuca wiele sponsorowanych treści - 47 w ciągu ostatniego roku - co z tego tytułu dało mu 3,8 mln euro przychodu. Oraz siódme miejsce w zestawieniu.

Lewandowski to najpopularniejszy polski sportowiec. Oprócz Instagrama ma też konta na Twitterze (1,2 mln obserwujących), Facebooku (9 mln), TikToku (1,7 mln) czy chińskim Weibo (5 mln).

