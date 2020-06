Wyciekły szczegóły incydentu między Ronaldo i Mourinho. "Prawie płakał, dzięki szybkiej reakcji nie doszło do rękoczynów"

Jose Mourinho i Cristiano Ronaldo nie zawsze rozmawiali ze sobą w cztery oczy podczas wspólnego pobytu w Realu Madryt, mimo że wspólnie osiągali z Realem sukcesy. W sezonie 2011/12 Królewscy sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii, kiedy to wygrali rywalizację z Barceloną, osiągając aż 100 punktów i strzelając 121 goli.

Modrić o spięciu Cristiano Ronaldo z Mourinho

Cristiano Ronaldo był najważniejszą postacią zespołu, a obok niego w zespole grali wtedy Karim Benzema i Gonzalo Higuain. Potem do zespołu dołączył Luka Modrić w lecie 2012 roku. Gdy FC Barcelona ponownie zdobyła tytuł La liga, Jose Mourinho powoli tracił grunt pod nogami. Podczas spotkania w Copa del Rey w 2013 roku pomiędzy portugalskim szkoleniowcem, a Cristiano Ronaldo doszło do spięcia, które prawie doprowadziło CR7 do łez. Luka Modrić ze szczegółami wspomniał o tej sytuacji w swojej biografii "Moja gra"

- Byłem zaskoczony reakcją Mourinho. Wygrywaliśmy 2-0 w Copa del Rey. Ronaldo nie chciał biec za rywalem po wprowadzeniu piłki, a Jose był wściekły na niego. Obaj odbyli długa dyskusję na boisku. Po powrocie do szatni, w przerwie, zobaczyłem, jak Ronaldo był zdesperowany, prawie płakał. Powiedział: "Robię co w mojej mocy, a on nadal mnie krytykuje".

I kontynuował: Wszedł Mourinho i zaczął krytykować Ronaldo za to, że nie wykazał odpowiedzialność w tej sytuacji. Zrobiło się bardzo gorąco i tylko interwencja kolegów sprawiła, że nie doszło do rękoczynów między nimi - zakończył Modrić.