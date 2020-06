Agent Bale'a prosto z mostu o przyszłości zawodnika w Realu Madryt

- Nie sądzę, aby Gareth Bale chciał odejść z Realu Madryt w poszukiwaniu regularnej gry. Jest zabezpieczony finansowo na całe życie, w karierze wygrał już wszystko z wyjątkiem mistrzostwa świata, czego prawdopodobnie i tak nie uda mu się zdobyć. Podoba mu się życie w Madrycie i nie widzę powodów, dla których miałby nie zakończyć tutaj kariery - przyznaje w "The Telegraph" agent piłkarza.

Gareth Bale jednym z pierwszych zawodników na liście transferowej Realu Madryt

O odejściu Walijczyka z Realu Madryt spekuluje się od kilku lat. Kilka dni temu Gareth Bale sam przyznał, że w obecnej sytuacji piłkę nożną traktuje jak pracę, radość natomiast przynosi mu gra w golfa, co jest przyczyną wielu problemów z piłkarzem.

- W Hiszpanii jest lepsza pogoda, co sprzyja grze w golfa, więc w Madrycie więcej trenuję, niż przedtem. To moja pasja. Piłka to dla mnie praca, a golf to coś, co sprawia, że się uśmiecham. Ale ludzie, zwłaszcza w mediach, mają z tą moją grą problem. Spójrz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie np. Stephen Curry potrafi zagrać w golfa chyba nawet w dniu meczu. A jak ja zagram dwa dni przed meczem, to od razu jest afera - powiedział w golfowym podcaście Gareth Bale.

W kwietniu opublikowano "czarną listę" Florentino Pereza, na której znalazł się 30-letni piłkarz. Gareth Bale jest jednym z najdroższych do utrzymania zawodników w Realu Madryt. Napastnik zarabia ok. 600 tys. funtów tygodniowo, jego możliwości nie zwracają się jednak na boisku. W obecnym sezonie Gareth Bale zagrał w zaledwie czternastu meczach, w których strzelił dwa gole.

La Liga zaplanowała wznowienie rozgrywek na 11 czerwca, mecze zostaną rozegrane przy pustych trybunach. Real Madryt następne spotkanie w ramach 28. kolejki zagra 14 czerwca z SD Eibar.