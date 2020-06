Antoine Griezmann już wybrał! Francuz wskazał, gdzie odejdzie z Barcelony

Antonie Griezmann ma ważny kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2024 roku. Możliwe, że tuż przed końcem jego obowiązywania, Francuz opuści Camp Nou. Zdradził to w rozmowie z "Los Angeles Timesem". - Moim celem jest wygrać z Barceloną ligę hiszpańską i Ligę Mistrzów. Następnie będę czekał na mistrzostwa świata w Katarze, a po nich chciałbym odejść do MLS - powiedział Griezmann. Mundial w Katarze rozegrany zostanie pod koniec 2022 roku.

Griezmann odejdzie z Barcelony?

Francuski napastnik nie zdradził, w jakim zespole chciałby grać w Stanach Zjednoczonych. - Nie wiem, w której drużynie, ale naprawdę chcę tam grać. Moim celem jest zakończenie kariery w MLS. Chciałbym być częścią mocnego zespołu, który walczy o tytuły - dodał.

"Los Angeles Times" przypomina, że już dwa lata temu Griezmann stwierdził, że chciałby wyjechać do USA, bo kocha rozgrywki NBA i NFL. - Powiedział, że najważniejsze dla niego jest to, że nikt go w USA nie rozpoznaje. Wtedy brzmiało to jak żart - wskazali amerykańscy dziennikarze.

Ostatnio "La Gazzetta dello Sport" spekulowała, że Lautaro Martinez może trafi do Barcelony, a do Interu Mediolan powędruje Griezmann. Z kolei "Marca" twierdzi, że mistrzowie Hiszpanii nie zamierzają pozbywać się mistrza świata z 2018 roku.

