Hiszpanie zachwyceni wielkim talentem. "To nowy Robert Lewandowski"

Ma dopiero 18 lat, ale już od dawna o nim słychać. Jordi Escobar już jako junior się wyróżniał, więc trafił do La Masii, szkółki Barcelony. Prawdziwą renomę wyrobił sobie, jednak grając w innym katalońskim klubie - Espanyolu. W 2015 roku trafił do szkółki Valencii i do dziś reprezentuje "Nietoperzy", jego kontrakt wygasa latem 2022 roku. W umowie ma zawartą klauzulę wykupu w wysokości 80 milionów euro! W tym sezonie grał jedynie w drużynie młodzieżowej, ale niedługo ma dostać szansę debiutu w seniorskiej kadrze. Już dwa lata temu ówczesny trener Valencii, Marcelino, zapraszał do na treningi z pierwszym zespołem.

Hiszpan jest środkowym napastnikiem, a portal Goal.com nazywa go "Nowym Robertem Lewandowskim". Escobar wiąże swoją przyszłość z Valencią, ale już teraz obserwują go największe kluby świata.

Odrzucona oferta od Barcelony

Kilka miesięcy temu napastnik mógł wrócić do szkółki Barcy, ale odmówił. Tego lata znowu będzie sprawdzona jego lojalność wobec klubu, bo ściśle monitorują go takie kluby, jak: Manchester City, Juventus, Milan i właśnie Barca.

