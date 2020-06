Kłopoty finansowe Barcelony. Piłkarze odrzucili propozycję kolejnej obniżki pensji!

eurotram 3 godziny temu Oceniono 6 razy -2

No i w sumie słusznie do cholery. Pozwolili sobie obniżyć pensje o 70%,więc to zdecydowanie wystarczy. Nie słyszałem jeszcze o tak bezczelnym pracodawcy jak Barca; gdyby u nas pracodawcy było mało jednej obniżki pensji o 70% i coś pisnął o kolejnej,to by go pracownicy nauczyli latać przez okno jego biura!