Wyciekły stroje Realu Madryt na przyszły sezon?! Kibice zszokowani wzorem

Pierwszy komplet Realu b璠zie oczywi軼ie bia造. Adidas zdecydowa si jednak doda do niego troch r騜u. I to w豉郾ie ten r騜 - szczeg鏊nie na ko鎍闚kach r瘯awk闚, kt鏎y wraz z czarnymi wzorami uk豉da si w tygrysie paski - nie podoba si kibicom. - Kiedy PSG i Barcelona dostaj bombowe komplety, my dostajemy r騜owe odciski tygrysa - pisz kibice Kr鏊ewskich na Twitterze, gdzie twierdz, 瞠 klub pewnie zainspirowa si serialem dokumentalnym Netflixa: "Kr鏊 Tygrys闚".

Jak b璠zie wygl康a nowa koszulka Realu?

Za wyciekiem nowej koszulki Realu stoi specjalizuj帷y si w tego typu informacjach portal Footy Headlines, kt鏎y zazwyczaj ma dobre informacje. Ze zdj耩, kt鏎e opublikowa, wynika, 瞠 zmianie ulegnie tak瞠 napis reklamuj帷y sponsora. W miejsce "Fly Emirates" pojawi si "Emirates. Fly better".

Koszulka Realu na nowy sezon footyheadlines.com

Liga hiszpa雟ka wraca do gry

Obecny sezon w Hiszpanii, jak praktycznie we wszystkich krajach na 鈍iecie, zosta przerwany z powodu pandemii koronawirusa. Ale futbol ju wraca. Tak瞠 w La Liga, kt鏎a wznawia rozgrywki 11 czerwca. Od derb闚 Sevilli z Realem Betis, kt鏎e rozpoczn si o godz. 22. Real Madryt, kt鏎y po 27 kolejkach ma dwa punkty straty do FC Barcelony, zagra trzy dni p騧niej: 14 czerwca u siebie z Eibarem (19.30).

