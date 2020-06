Media: FC Barcelona ukrywała zakażenie pięciu piłkarzy koronawirusem

Pierwsza po wznowieniu La Liga, 28. kolejka rozgrywek została rozłożona na cztery dni. Będzie rozgrywana od 11 do 14 czerwca. Spotkania będą rozgrywane w godzinach 13:00, 17:00, 19:30 i 22:00. Założeniem władz ligi jest jak największa liczba spotkań w porach wieczornych. Z kolei FC Barcelona wróci do grania w sobotę, kiedy o 22:00 zmierzy się z Mallorcą na wyjeździe.

Aktualnie wszystkie zespoły trenują pod ścisłą kontrolą w zamkniętych ośrodkach, aby nie ryzykować zakażenia koronawirusem. Jak poinformowało katalońskie radio RAC1, władze FC Barcelony miały ukryć fakt, że pięciu zawodników pierwszego zespołu i dwóch członków sztabu szkoleniowego otrzymało pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa.

Wszyscy mieli przejść chorobę bezobjawowo i na samym początku pandemii, która w znacznym stopniu dotknęła Katalonię. Dla porównania, w Espanyolu potwierdzono aż dziesięć przypadków zakażenia. Jak jednak informuje hiszpański "AS", za testy odpowiedzialne były władze La Ligi i to one miały podjąć decyzję o upublicznianiu informacji o pozytywnych przypadkach, wykrytych podczas testów. Klub nadal nie odniósł się do doniesień mediów.

