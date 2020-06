Piłkarz Atletico zapowiada ogłoszenie "nowego klubu". Kibice Manchesteru United podekscytowani

W niedzielę Saul wrzucił na swojego Twittera grafikę, która zapowiadała, że za trzy dni Hiszpan ogłosi "nowy klub". W poniedziałek pomocnik Atletico wrzucił kolejny post, uaktualniając grafikę o jeden dzień. Odliczanie trwa, a w sieci huczy od plotek, co oznaczają wpisy 25-latka.

Saul od dłuższego czasu łączony był z odejściem z Atletico i transferem do Manchesteru United. Chociaż obecny kontrakt zawodnika łączy go z klubem do 2026 roku, to wielu kibiców klubu z Old Trafford widziałoby w nim idealnego następcę dla Paula Pogby, który niedługo najprawdopodobniej opuści zespół Ole Gunnara Solskjaera.

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów podekscytowanych fanów Manchesteru United. Najciekawsze jest jednak to, kim są jedni z najnowszych followersów Saula na Instagramie.

Dean Jones - dziennikarz portalu "Bleacher Report" - napisał jednak, że Saul w taki sposób najprawdopodobniej ogłosi podpisanie umowy z klubem esportowym.

Chociaż wiele rzeczy wskazywałoby na możliwość odejścia Hiszpana do Manchesteru United, to sześć lat ważności kontraktu oraz klauzula odstępnego w wysokości 140 milionów euro sprawiają, że transfer piłkarza wydaje się mało prawdopodobny. Sporo wskazuje na to, że Saul przeprowadza ciekawą kampanię w mediach społecznościowych, a jej finał poznamy w środę.

