Barcelona mogła mieć duży problem, ale Messi nie wykorzystał klauzuli w kontrakcie

Ostatni kontrakt z FC BarcelonąLionel Messi podpisał w 2017 roku. Umowa, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku, zawierała klauzulę, pozwalającą Argentyńczykowi na darmowe opuszczenie klubu po zakończeniu obecnego sezonu. Jak poinformował ESPN, klauzula ta obowiązywała do 30 maja, czyli dnia, w którym rozegrany miał zostać finał Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo "W Barcelonie mogą żałować, że zatrudnili Setiena. Ale nie było innej opcji"

Chociaż ani klub, ani piłkarz nie wypowiadali się oficjalnie o klauzuli, to jej istnienie potwierdził wcześniej Gerard Pique. - Messi, za to co przez wszystkie lata zrobił dla Barcelony, ma prawo do decydowania o sobie i swojej przyszłości - mówił obrońca kilka miesięcy temu. Źródła w katalońskim klubie potwierdziły portalowi, że klauzula rzeczywiście znajdowała się w umowie Messiego, jednak teraz zostanie on na Camp Nou przynajmniej do zakończenia przyszłego sezonu.

Messi zostaje w Barcelonie

Chociaż Argentyńczyk wielokrotnie podkreślał chęć pozostania w Barcelonie, to jego konflikt z władzami klubu i Erikiem Abidalem spowodował, że media coraz częściej i mocniej spekulowały na temat jego przyszłości. Messim zainteresowany miał być Manchester City, a sam piłkarz nie wykluczał też powrotu do Argentyny, gdzie mógłby zagrać w Newell's Old Boys z rodzinnego Rosario.

Teraz wiadomo jednak, że Messi zostanie w Barcelonie przynajmniej na kolejny sezon, jednak w klubie liczą na to, że gwiazdor da się namówić na kolejne przedłużenie umowy. Pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem Argentyńczyk podpisał w 2005 roku. Od tamtej pory strzelił 627 goli, stając się najlepszym strzelcem w historii Barcelony. Messi ma na koncie 718 występów, ustępując pod tym względem tylko Xaviemu, który zaliczył ich 767.

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .