"Nowy Messi" blisko debiutu! 16-latek może zagrać w meczu z Barceloną

Romero urodził się w Meksyku, ale jego rodzice pochodzą z Argentyny i to właśnie dla reprezentacji tego kraju gra mecze w młodzieżowych kadrach. Do tej pory występował w zespole do lat 15, a marzy o pierwszej reprezentacji i miejscu w jednej drużynie z Lionelem Messim. Teraz możliwe, że będzie miał okazję zagrać przeciwko niemu.

"Nowy Messi" może zadebiutować w La Liga przeciwko Barcelonie

Trener pierwszej drużyny Mallorki, Vicente Moreno powołał Romero do gry w pierwszym składzie po czwartej fazie planu powrotu hiszpańskiej piłki nożnej po epidemii koronawirusa. Chciał tego dokonać już wcześniej, bo zawodnik dobrze prezentował się w rezerwach, ale nie pozwalały na to limity kadrowe nałożone ze względów bezpieczeństwa.

Teraz jednak dostał już pozwolenie i trenuje z zawodnikami, którzy 13 czerwca wrócą do gry w La Liga. Rozegrają mecz przeciwko FC Barcelonie, a "Mundo Deportivo" nie wyklucza, że Romero znajdzie się w kadrze na to spotkanie i dostanie szansę na boisku. Hiszpański dziennik nazywa go "nowym Messim".

Nie pobije rekordu sprzed 81 lat

Luka Romero na pewno nie zostanie jednak najmłodszym zawodnikiem, który zadebiutuje w La Liga. Rekord od 1939 roku należy do Sansona, który zagrał wówczas w barwach Celty Vigo przeciwko Sevilli, mając 15 lat, osiem miesięcy i jedenaście dni. Zawodnik Mallorki w styczniu skończył 16 lat. Mecz Mallorki z Barceloną przewidziano na sobotę, 13 czerwca o godzinie 22:00.

