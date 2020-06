Wiadomo, kiedy pierwsze mecze Realu i Barcelony. Real nie zagra na Santiago Bernabeu

Pierwsza po wznowieniu La Liga, 28. kolejka rozgrywek została rozłożona na cztery dni. Będzie rozgrywana od 11 do 14 czerwca. Spotkania będą rozgrywane w godzinach 13:00, 17:00, 19:30 i 22:00. Założeniem jest jak największa liczba spotkań w porach wieczornych.

La Liga wróci 11 czerwca! Derby na wznowienie rozgrywek po 93 dniach

Rozgrywki zostaną wznowione po 93 dniach spotkaniem derbowym. Sevilla i Real Betis zagrają ze sobą w czwartek o 22:00. Dzień później na 19:30 zaplanowano spotkanie Granady z Getafe, a na 22:00 mecz Valencii z Levante.

Barcelona w sobotę, Real Madryt w niedzielę

FC Barcelona wróci do grania w sobotę, kiedy o 22:00 zmierzy się z Mallorcą na wyjeździe. Mecz Realu Madryt z Eibar zaplanowano natomiast na 19:30 w niedzielę. Mecz odbędzie się na Estadio Alfredo Di Stefano, stadionie drużyny rezerw Realu, który może pomieścić tylko 6000 tysięcy kibiców. Santiago Bernabeu jest obecnie remontowany. Ciekawym spotkaniem powinno być także to Athleticu z Atletico Madryt, do którego dojdzie tego samego dnia o 13:00.

Pełny terminarz 28. kolejki La Liga:

czwartek, 11 czerwca

22:00 Sevilla - Real Betis

Piątek, 12 czerwca

19:30 Granada - Getafe

22:00 Valencia - Levante

Sobota, 13 czerwca

13:00 Espanyol - Alaves

17:00 Celta Vigo - Villarreal

19:30 Leganes - Valladolid

22:00 Mallorca - FC Barcelona

Niedziela, 14 czerwca

19:30 Real Madryt - Eibar

22:00 Real Sociedad - Osasuna

Liderem tabeli La Liga po 27 meczach jest FC Barcelona. Katalończycy mają w dorobku 58 punktów i wyprzedzają o dwa punkty Real Madryt. Na trzeciej pozycji w tym momencie znajduje się Sevilla. W strefie zagrożenia spadkiem z ligi są Mallorca, Leganes i Espanyol.

