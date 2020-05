Pół roku więzienia dla Diego Costy? Chodzi o transfer do Chelsea

Hiszpańska prokuratura w zeszłym roku oskarżyła Diego Costę o oszustwo podatkowe z czasów odejścia z Atletico Madryt do Chelsea w 2014 roku. Hiszpan miał nie zapłacić 1,1 miliona euro żądanymi w związku z jego prawami do wizerunku.

REKLAMA

Zobacz wideo TOP 7 niewykorzystanych akcji polskich piłkarzy w Serie A i Bundeslidze [ELEVEN SPORTS]

Pół roku więzienia dla Diego Costy? Wszystko przez oszustwa podatkowe

Jak informuje "Mundo Deportivo", teraz karą dla zawodnika może być nawet pół roku więzienia i zapłacenie kwoty powyżej miliona euro dla wyrównania strat. W 2014 roku Costa podpisał kontrakty reklamowe warte około 800 tysięcy euro i nie wszystkie z nich były deklarowane w Hiszpanii.

Zawodnik później wyjechał do Anglii, ale według prawa nadal powinien płacić podatki tam, gdzie robił to przez pierwsze sześć miesięcy. Hiszpan bronił się statusem rezydenta w nowym kraju. Rozprawę w sądzie, która rozstrzygnie sytuację Costy, zaplanowano na czwartek, 4 czerwca. 31-latek obecnie znów jest napastnikiem Atletico Madryt, do którego wrócił z Chelsea w 2018 roku. W obecnym sezonie La Liga w trzynastu meczach zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty.

Przeczytaj także: