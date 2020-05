Hitowa wymiana gigantów! Juventus chce transferowy niewypał Barcelony

To może być jedna z najciekawszych transakcji w letnim oknie transferowym. Juventus chce sprowadzić Ousmane'a Dembele z Barcelony. Mistrzowie Włoch chcą skorzystać na tym, że Katalończycy interesują się Miralemem Pjaniciem.

Juventus może przeprowadzić wymianę z Barceloną

O możliwym transferze Pjanicia do Barcelony mówi się już od jakiegoś czasu. Juventus jest gotów oddać swojego piłkarza, ale w zamian chce innego pomocnika. Dotychczas mistrzowie Włoch starali się o Arthura Melo, ale on odmówił ponoć przeprowadzki do Włoch. Zdaniem "Mundo Deportivo", Juventus znalazł więc nowy cel.

Według informacji hiszpańskiego dziennika Juventus odda Pjanicia, jeśli Barcelona zgodzi się na przejście do Turynu Ousmane'a Dembele. Negocjacje w tej sprawie ponoć mają się już toczyć. Co ciekawe, Pjanić do Barcelony miałby od razu trafić na zasadzie transferu definitywnego, natomiast Dembele do Turynu na początku powędrowałby na zasadzie wypożyczenia (prawdopodobnie z wpisaną opcją wykupu).

Dembele jest piłkarzem Barcelony od sierpnia 2017 roku. Wówczas kataloński klub zapłacił za niego 125 mln euro. Francuz miał zostać następcą Neymara, ale ze względu na ciągłe problemy zdrowotne okazał się niewypałem.

