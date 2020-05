"Zagram dwa dni przed meczem i od razu jest afera. To sprawia, że się uśmiecham"

Gareth Bale to prawdopodobniej najbardziej znany golfista wśród piłkarzy. Kibice wielokrotnie drwili z niego, że więcej serca wkłada w golf niż w futbol. Walijczyk sam potrafił się z tego śmiać. "Walia, golf, Madryt. Właśnie w takiej kolejności" - taki napis znalazł się na fladze Walii, którą trzymali triumfujący zawodnicy, w tym Gareth Bale, gdy Walijczycy pokonali Węgrów 2:0 i przypieczętowali awans na mistrzostwa Europy.

30-latek był gościem podcastu Erika Andersa Langa, w którym opowiedział o swojej pasji. - Nauczyłem się grać w golfa, gdy byłem początkującym piłkarzem. W Wielkiej Brytanii to bardzo popularny sport. W Hiszpanii jest lepsza pogoda, co sprzyja grze w golfa, więc w Madrycie więcej trenuje, niż przedtem. To moja pasja. Piłka to dla mnie praca, a golf to coś, co sprawia, że się uśmiecham. To dobra zabawa, nie czuję na polu żadnego stresu (...) Rozmawiałem z lekarzami i nie widzą w tym żadnego problemu. Jednak dziennikarze i kibice twierdzą, że to nie jest dla mnie dobre. Spójrz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie np. Stephen Curry, czołowy koszykarz na świecie, gra w golfa rano, w dniu meczu! A jak ja zagram dwa dni przed meczem, to od razu jest afera - powiedział Bale.

Do tej pory Bale rozegrał 249 spotkań w barwach Realu. Zdobył dla Królewskich aż 105 bramek i miał 67 asyst. W lipcu 2013 roku Tottenham sprzedał go za 105 milionów euro, co było ówczesnym rekordem świata. Ale latem Walijczyk może odejść. Kilka dni temu okładka hiszpańskiego dziennika "Sport" głosiła, że w Realu Madryt powstała "Lista Negra", czyli czarna lista. Florentino Perez miałby pożegnać jedenastu zawodników. Wśród nich są m.in. James Rodriguez, Luka Modrić czy właśnie Bale.

