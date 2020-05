Ronaldinho próbował "przekupić" obrońcę rywali. "Weź ją, tylko nie kop mnie więcej"

Pablo Alvarez wspomina o Ronaldinho i jego talencie. Zdaniem Argentyńczyka piłkarz był nie do zatrzymania. W tym celu wspomniał o meczu, w którym skupił się na kryciu wyłącznie jednego zawodnika. Jednak utrzymanie Ronaldinho było na tyle trudne, że starcia dwóch piłkarzy kończyły się faulami. Podczas przerwy Brazylijczyk podszedł do obrońcy z propozycją.

- Mam historię o Ronaldinho. To była połowa meczu, schodziliśmy do szatni. Ronaldinho podszedł do mnie w tunelu, zdjął koszulkę i powiedział: "Weź ją Alvarez. Proszę, weź tylko więcej mnie nie kop". I dał mi swoją koszulkę - powiedział "Crack Deportivo" Pablo Alvarez.

Ronaldinho nie do zatrzymania, obrońca wspomina mecze przeciwko Brazylijczykowi

Ronaldinho do AC Milan dołączył w lipcu 2008 roku i spędził we Włoszech trzy lata. W tym czasie kilkukrotnie klub grał przeciwko Catanii Calcio. Pablo Alvarez wspomina mecze, w których grał Ronaldinho.

- Nikt nie mógł zatrzymać Ronaldinho, to było niemożliwe. Nie można mu było niczego zarzucić. On jest zdecydowanie jednym z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej - podsumował Alvarez.

Ronaldinho odszedł z AC Milan do Flamengo w 2011 roku. W Serie A Brazylijczyk zagrał 95 meczów, w których strzelić 26 goli oraz zaliczył 29 asyst. W sezonie 2010/2011 wygrał mistrzostwo Włoch. Piłkarz przebywa obecnie w areszcie domowym, z powodu przedstawienia paragwajskim władzom sfałszowanych dokumentów.