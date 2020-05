Hiszpańscy dziennikarze zachwyceni potencjalnym wzmocnieniem Barcy. "Piłkarz kompletny"

Coraz więcej wskazuje, że Miralem Pjanić trafi do Barcelony. Nie dość, że publicznie pochwalił go trener mistrzów Hiszpanii, to jeszcze "Marca" pisała o nim w kontekście transferu do Barcy i nazwała go kompletnym pomocnikiem. - Zawsze mówiłem, że lubię świetnych piłkarzy. Pjanić jest świetny, jednak są też inni mistrzowie, których widzimy na okładkach gazet każdego dnia. Vidal? To piłkarz który ma odpowiednią jakość i wnosi pozytywną energię. Jest znakomity pod względem wydajności na placu gry i cieszymy się, że mamy go u siebie - Quique Setien cytowany przez beINS Sports. Z kolei w poniedziałkowym artykule "Marki" możemy przeczytać, że 30-letni Bośniak byłby świetnym wzmocnieniem, bo jest przyzwyczajony do gry w trzyosobowej drugiej linii. Dodatkowo hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że Pjanić ma dobry przegląd pola, jest niezwykle kreatywny, wspiera obrońców i przytomnie reaguje, gdy jego zespół traci piłkę. Słowem, pomocnik kompletny.

Pjanić trafił do Juventusu z Romy latem 2016 roku za kwotę 32 milionów euro. Bośniak gra jednak w kartkę. Jeszcze w 2017 roku, w którym Juve dotarło do finału Ligi Mistrzów, Pjanić wyrastał na jednego z najlepszych środkowych pomocników świata. W obecnym sezonie, z wyjątkiem wrześniowych i październikowych meczów, grał słabo, poniżej oczekiwań. Już w zeszłym tygodniu "Tuttosport" donosiło, że Pjanić zgodził się na przejście do Barcelony. W przeciwnym kierunku miałby się przenieść Arthur Melo.

