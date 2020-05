Lionel Messi chciał odejść z Barcelony. "Ludzie nie wiedzą, co się działo"

Leo Messi poza Barceloną? Jak przyznał sam Argentyńczyk, było to możliwe w lipcu 2016 roku. Wtedy to wybuchła afera związana z unikaniem przez niego podatków w Hiszpanii. Piłkarz i jego ojciec Jorge zostali uznani za winnych oszustw podatkowych. Zostali skazani na 21 miesięcy kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Messi został również ukarany grzywną. Uważał, że potraktowano go niesprawiedliwie.

Messi: Czułem się źle traktowany i nie chciałem tu zostać

Chęć wyjazdu z Hiszpanii nie miała jednak nic wspólnego z klubem Barcelona. - Gdy wybuchło to zamieszanie, chciałem wyjechać, ale nie dlatego, że chciałem opuścić Barcelonę. Chciałem opuścić Hiszpanię - powiedział Messi cytowany przez mirror.co.uk.

- Czułem się źle traktowany i nie chciałem tu zostać. To było bardzo trudne dla mnie i mojej rodziny. Ludzie niewiele wiedzą o tym, co się działo. Nigdy nie miałem oficjalnej oferty z innego klubu, ponieważ wszyscy znali moją opinię, że chce pozostać na Camp Nou - dodał.

Argentyńczyk skrytykował niedawno zarząd Barcelony za sposób obniżenia płac w klubie. Mimo to raz jeszcze zapewnił, że zamierza zakończyć karierę na Camp Nou.

