Barcelona może zarobić 140 mln euro! Chce pozbyć się swoich piłkarzy

Ze względu na pandemię koronawirusa liczba graczy na rynku transferowym do pozyskania będzie w lecie znacznie ograniczona w porównaniu do poprzednich sezonów. "Sport" donosi, że FC Barcelona planuje wielką wyprzedaż swoich graczy w lecie, na których może zarobić 140 milionów euro.

Mistrza Hiszpanii czeka wielkie wietrzenie szatni. Z klubu może odejść aż 11 zawodników!

Zdaniem katalońskiego dziennika z klubem może pożegnać się aż siedmiu piłkarzy. Na liście znajdują się Nelson Semedo, Junior Firpo, Ivan Rakitić, Samuel Umtiti, Arturo Vidal oraz Alena i Rafinha, aktualnie wypożyczeni odpowiednio, do Betisu i Celty Vigo. Każdy z nich może zostać włączony w możliwą wymianę. Najmłodsi z nich są Alena (22 lata), Junior Firpo (23) i Nelson Semedo (26), co sprawia, że rysuje się przed nimi ciekawa przyszłość, w przypadku pojawienia się atrakcyjnej oferty z innego klubu.

Z kolei sytuacja Rakitica i Vidala wydaje się być podobna, ponieważ obaj mają ważne kontrakty do 2021 roku i są w tym samym wieku (32 lata). Inaczej wygląda status Umtitiego. Francuz nie może wrócić do swojej topowej formy sprzed kontuzji. Gdy Barcelona sprowadzała go na Camp Nou z Lyonu w 2016 roku, to wydała na niego tylko 25 mln euro. Zielone światło na odejście ma również Rafinha, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Celcie Vigo. Z Blaugraną ma ważny kontrakt tylko do 2021 roku, więc to ostatni dzwonek, aby sprzedać go za dobrą cenę.

W tej chwili priorytetem dla Barcy jest kupno Lautaro Martineza, a większa część środków pozyskanych ze sprzedaży wymienionych powyżej graczy mogłaby zostać przeznaczona na zakup argentyńskiego napastnika. Oprócz tego według doniesień dziennika "AS' pod znakiem zapytania stoją dalsze występy w barwach FC Barcelony takich piłkarzy jak Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann i Arthur Melo. Jeśli działacza katalońskiego klubu dostaliby za nich atrakcyjne propozycje, to zamierzają je zaakceptować. Z kolei na Camp Nou mogą pojawić się nowi gracze. Poza Lautaro Martinezem, w ostatnim czasie mówiło się także o zainteresowaniu Miralemem Pjaniciem, a także Neymarem, który grał już w przeszłości w Blaugranie.

