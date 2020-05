Legenda hiszpańskiej piłki nagle zakończyła karierę! "Ciało powiedziało dość". Aritz Aduriz pożegnał się z kibicami

Aritz Aduriz opublikował w środę w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował o zakończeniu sportowej kariery. - Mój czas nadszedł. Wiele razy mówiłem, że prędzej piłka opuści cię niż ty opuścisz piłkę. Wczoraj lekarze powiedzieli, że prędzej niż później będę musiał przejść operację i dostać protezę biodra, aby próbować żyć tak normalnie, na ile będzie to możliwe. Niestety, moje ciało powiedziało "dość". Nie mogę pomóc swoim kolegom w sposób, w jaki chciałbym to robić, ani w sposób, w jaki na to zasługują - podkreślił Hiszpan.

- Nie chcę, abyście się o mnie martwili. To tylko anegdota. Zapomnijmy jednak o finałach, o których marzyliśmy, bo będzie mieć czas, aby się pożegnać. Tak, przyszedł czas na pożegnanie. Tak kończy się moja droga - niezapomniana i cudowna, od początku do końca - dodał Aduriz.

Aduriz profesjonalną karierę rozpoczął w 1999 roku. W 2002 roku rozpoczął występy w pierwszym zespole Athletic, który reprezentował także w latach 2006-2008 i od 2012 roku. Wystąpił także 13-krotnie w reprezentacji Hiszpanii, w której strzelił 2 bramki. Ustanowił także rekord najstarszego strzelca w reprezentacji, zdobywając gola w wieku 35 lat i 275 dni.

Łącznie w La Lidze strzelił 158 goli w 443 meczach, zajmując 18. miejsce na liście najlepszych strzelców w historii hiszpańskiej La Ligi. W sezonie 2015/16 był najlepszym strzelcem Ligi Europy (dwa lata później zdobył ten tytuł ex aequo). Jego decyzja jest tym bardziej zaskakująca, że Athletic ma zagrać w finale Pucharu Króla z Realem Sociedad (choć termin na razie nie jest znany).

