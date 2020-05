Leo Messi uderza w trenera Barcelony. "W ten sposób nie wygramy Ligi Mistrzów"

- Każdy ma swoją opinię i trzeba ją szanować. Moja bazuje na fakcie, że miałem szczęście co roku grać w Lidze Mistrzów i wiem, że nie jest możliwe wygranie turnieju, grając w takim stylu jak my w ostatnich meczach przed przerwą - powiedział w wywiadzie z hiszpańskim "Sportem" Leo Messi, który czterokrotnie wygrywał z Barceloną Ligę Mistrzów.

Messi jeszcze przed przerwą spowodowaną koronawirusem powiedział, że "to co mamy teraz, to nie wystarczy do wygrania Ligi Mistrzów". Trener Quique Setien odpowiedział na to w jednym z wywiadów, że uważa wygranie Ligi Mistrzów za jak najbardziej możliwe. - Wydaje mi się, że trener albo nie zrozumiał, co miałem wtedy na myśli, albo ktoś mu przekazał moje słowa inaczej niż to było moją intencją - mówi teraz Messi w wywiadzie dla "Sportu".

FC Barcelona nie pokazywała ostatnio gry, która mogłaby dać zwycięstwo w Lidze Mistrzów

- Nigdy nie wątpiłem w drużynę, jaką mamy i nie wątpię w możliwość wygrania wszystkich rozgrywek, ale nie w stylu, jaki prezentowaliśmy ostatnio - powiedział Leo Messi. - Być może ta przerwa przyniesie nam wiele korzyści. Zobaczymy czy rozgrywki wystartują i jak je zaczniemy - przyznaje kapitan FC Barcelony - Powrót do treningów to pierwszy krok. Jednak nie możemy sobie ufać, musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przygotować się na grę przy pustych trybunach. Osobiście czekam na powrót rozgrywek - dodał.

Wstępny plan zakłada wznowienie La Liga 12-13 czerwca. Do rozegrania pozostało jeszcze jedenaście kolejek. FC Barcelona jest obecnie liderem, ale Real Madryt traci do niej tylko dwa punkty.