Fabio Cannavaro wskazał brakujące ogniwo w Realu Madryt. "Może pójść w ślady Ronaldo"

Cannavaro jest przekonany, że Kylian Mbappe byłby dla Realu Madryt dobrym rozwiązaniem. - To normalne, że starają się podpisać z nim kontrakt. To młody zawodnik, który mógłby pójść w ślady Cristiano Ronaldo - mówi Włoch w rozmowie z dziennikiem "AS".

REKLAMA

Zobacz wideo Top 3 gole Cristiano Ronaldo w Serie A. Sezon 2019/20 [ELEVEN SPORTS]

Cannavaro chwali Mbappe i ostrzega Real. "Myślę, że będzie trudno go kupić"

- Myślę, że trudno będzie im go kupić. PSG nie potrzebuje pieniędzy, więc będzie się starało go zatrzymać. Znam prezesa bardzo dobrze, chce wygrywać ze wszystkimi i we wszystkim. A to oznacza, że klub będzie zdeterminowany, żeby Mbappe został u nich - twierdzi Włoch.

Klauzula wykupu kluczem negocjacji z PSG?

Niedawno "AS" informował, że Kylian Mbappe stawia warunki dla PSG w sprawie swojego kontraktu. Gwiazda francuskiego klubu jest w stanie porozumieć się z nim tylko w przypadku, gdy ten zgodzi się na propozycję piłkarza. Władze PSG chciałyby zatrzymać u siebie Francuza i proponują mu ogromną pensję wynoszącą 600 tys. funtów tygodniowo. Francuz zażądał klauzuli wykupu. Zdaniem hiszpańskich mediów jest to plan zawodnika, który daje mu możliwość opuszczenia PSG. Pozostaje kwestia wysokości klauzuli wykupu oraz ustalenia ile klubów w Europie mogłoby sobie pozwolić na taki wydatek.

W obecnym sezonie Kylian Mbappe rozegrał 33 mecze, w których strzelił 30 goli oraz zanotował siedemnaście asyst. Obowiązująca umowa zawodnika jest ważna do czerwca 2022 roku.

Przeczytaj także: