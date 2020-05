Obietnica złożona? Pep Guardiola może wrócić do Barcelony

Coraz więcej wskazuje na to, że Joan Laporta, który w latach 2003-2010 pełnił funkcję prezesa FC Barcelony, wystartuje w wyborach na stanowisko szefa klubu. Jeśli rzeczywiście to zrobi, a później te wybory wygra, prawdopodobnie wprowadzi wiele zmian. Jedna z nich może dotyczyć zmiany trenera, bo Quique Setien - przynajmniej w pierwszych tygodniach pracy - nie poradził sobie z poprawą gry katalońskiego klubu.

Pep Guardiola wróci do FC Barcelony

Wymarzonym trenerem Laporty jest Pep Guardiola. O jego możliwym powrocie do Barcelony działacz wspomniał podczas rozmowy z dziennikarzami kanału telewizyjnego TV3. - Bardzo chciałbym, aby on wrócił. Ale teraz on pracuje w Manchesterze City, więc decyzję musi podjąć sam - przyznał 57-latek.

I dodał: Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, porozmawiam z osobą, która powinna być trenerem Barcelony od 2021 roku.

Guardiola był trenerem Barcelony w latach 2008-2012. W tym czasie poprowadził ją w 247 meczach. Z katalońskim klubem trzy razy wygrał mistrzostwo Hiszpanii i dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów. Zdobył też Puchar Hiszpanii (dwa razy), Superpuchar Hiszpanii (trzy razy), Klubowe Mistrzostwo Świata (dwa razy) i Superpuchar UEFA (dwa razy).